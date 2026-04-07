अंकिता वालावलकरच्या आंब्याच्या पेट्या चोरीला; यूपीच्या कुरिअरवाल्याने पळवलं सामान; इतक्या हजारांचं नुकसान

बिग बॉस मराठी ५' मध्ये दिसलेली लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अंकिता वालावलकर कायमच प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत असते. ती सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रीय असते. युट्यूब, इंस्टाग्राम हे संभाळण्यासोबतच ती एक बिझनेसवूमनदेखील आहे. ती अभिमानाने आपली मालवणी भाषा मिरवते. तिचा सिंधूद्योग नावाचा एक उद्योग आहे. ज्यात ती आंबे आणि आंब्याचे व कोकणातले वेगवेगळे पदार्थ विकते. मात्र याच वस्तूंच्या डिलिव्हरी दरम्यान तिला एक वाईट अनुभव आलाय. तिच्या आंब्याच्या पेट्या चोरीला गेल्यात. तिची फसवणूक झाल्याने तिने सविस्तर व्हिडिओ शेअर करत याबद्दल माहिती दिलीये. .अंकिताने तिच्या इंस्टाग्रामवर दुकानातला एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यावर तिने लिहिलंय, 'सिंधूद्योग कडून प्रेमाने आणि विश्वासाने पाठवलेले आंब्याचे बॉक्स ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याआधीच चोरीला गेले. ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. हे फक्त आंबे नव्हते तर आमच्या कष्टाचं आणि प्रामाणिक मेहनतीचं फळ होतं. अशा प्रसंगी मन खचतं पण आमचा निर्धार अजून मजबूत होतो. आम्ही हे संकट नक्कीच पार करू. आम्ही थांबणार नाही. आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे ते म्हणजे आमच्या ग्राहकांचा विश्वास. तो विश्वास जपणं ही आमची जबाबदारी आहे आणि ती आम्ही पूर्ण ताकदीने निभावू.'.यानंतर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती म्हणते, 'आंब्याच्या बॉक्सची एका दिवसात डिलिव्हरी व्हावी यासाठी मुंबईतील एका कुरिअर कंपनीला ते दिले. तिथून आलेला जो व्यक्ती आमच्याकडून बॉक्स घेऊन गेला तो बॉक्स सकट गायब झाला. त्याने फोन उचलणं बंद केलं, कस्टमरला ब्लॉक केलं. जवळपास आठ ते नऊ हजारचा माल त्यामध्ये होता. आठ ते नऊ हजार ही एखाद्या स्टार्टअपसाठी खूप मोठी अमाऊंट असते. असं नुकसान वगैरे होत असेल तेव्हा एखादा माणूस खचून जाऊ शकतो. त्यामुळे ही गोष्ट सोडून देण्यापेक्षा त्या व्यक्तीला आपण पकडण्याचा प्रयत्न करूया असा मी विचार केला.' .ती पुढे म्हणते, 'त्यासाठी आम्ही पोलीस कंप्लेंट सुद्धा फाईल करत आहोत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यूपीची व्यक्ती आहे ती. यूपी वरून येऊन तुम्ही महाराष्ट्रातल्या लोकांना असा त्रास देत असाल तर नक्कीच मी तरी नाही सोडणार. या सगळ्या गोष्टीचे सर्व अपडेट मी तुम्हाला देत राहील जेणेकरून तुम्हाला सुद्धा समजेल की असं काही घडलं तेव्हा काय करायचं.' आता या चोराला पकडण्यात पोलीस आणि अंकिताला यश येउदे अशी प्रार्थना तिचे चाहते करत आहेत.