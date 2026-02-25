मी खचले होते... 'कमळी' मधील अन्नपूर्णा आजींवर एका कारणामुळे झालेली टीका; म्हणाल्या, 'माझ्यात कमी...'

'कमळी' ही मालिका सध्या प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरलीये. या मालिकेने स्टार प्रवाहच्या 'ठरलं तर मग' मालिकेला तगडी टक्कर दिलीये. मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसणारी कमळी तर प्रेक्षकांची लाडकी आहेच सोबतच घराची कर्ती, जबाबदार आणि कणखर अशी स्त्री अशी भूमिका आहे अन्नपूर्णा आजीची. 'कमळी' मालिकेत अन्नपूर्णा आजीची भूमिका अभिनेत्री ईला भाटे याची साकारली आहे. अन्नपूर्णा आजी ही आपल्या नातीच्या शोधात आहे असं दाखवण्यात आलंय. मात्र ही भूमिका साकारणाऱ्या ईला यांना सुरुवातीला टीकेचा सामना करावा लागला होता. .ईला यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना आठवण सांगत म्हणाल्या, 'मी १९८९ मध्ये ‘दुसरा सामना’ हे नाटक केलं होतं, ज्यामध्ये नामंवत कलाकार, निर्माते होते. कलावैभव ही संस्था होती. सतीश आळेकर हे नाटककार होते. वामन केंद्रेंनी दिग्दर्शन केले होते. विक्रम गोखले आणि विनय आपटे हे प्रमुख भूमिकेत होते. त्या दोघांची मैत्रीण अशी माझी भूमिका होती. भूमिका फार मोठी नव्हती, पण महत्त्वाची होती. मला त्या नाटकात काम करायला मिळाले, त्याचा मला खूप आनंद होता. त्या नाटकानंतर नवीन मुलगी आहे, मेहनती दिसते, चांगला चेहरा आहे अशा थोड्याशा कौतुकाबरोबरच सगळ्यात मोठी टीकाही आवाजाबद्दल झाली होती. आवाज सुखद नाही, अनुनासिक आहे; त्यामुळे मी खचले होते. कारण-तोपर्यंत मला लक्षात आलं होतं की मला याच क्षेत्रात काम करायला आवडत आहे.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी विचार केला की इथे जर आपल्याला काम करायचं आहे आणि लोकांना जर आपला आवाज आवडत नसेल तर काय करायचं? आपला आवाज नाकातून बोलल्यासारखा येतो, समीक्षक वगैरे उगीचच माझ्यावर टीका करायची म्हणून करत नाही. जर माझ्यातील ही उणीव आहे किंवा दोष आहे, याच्यावर मी जर काम केलं तर मला अधिक चांगलं काम या क्षेत्रात करता येईल. त्यावेळी मी अनेकांना विचारलं की आवाजामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मी काय करू? त्यावेळी सगळ्यांनी मला डॉक्टर अशोक रानडे हे नाव सांगितले होते.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मला त्यांच्याकडे विक्रम गोखले घेऊन गेले होते. त्यांनी मला जे शिकवलं, त्याचा मी आजतागायत सराव करते. अजूनही मी त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातून किंवा त्यांनी मला जे ज्ञान दिलं, त्यातून मी अजूनही शिकत आहे. त्यांनी मला ३० सेशनमध्ये आवाज जोपासना शास्त्राबद्दल शिकवलं, त्यानी माझा फक्त आवाज बदललेला नाही तर त्यांनी अभिनयाकडे बघण्याची एक वेगळी, सखोल दृष्टी दिली, हे खूप महत्त्वाचं आहे.'.अशोक सराफ की लक्ष्मीकांत बेर्डे... अनिल कपूर यांचा आवडता अभिनेता कोण? बॉलिवूडचा लखन म्हणाला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.