आणखी एका अभिनेत्रीने सोडली 'पिंगा गं पोरी पिंगा' मालिका; सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितला निर्णय; म्हणाली

कलर्स मराठीवर नुकताच 'बिग बॉस मराठी'चा सहावा सीझन सुरू झालाय. प्रेक्षक या कार्यक्रमात गुंग असले तरी दुसरीकडे कलर्स मराठीच्या प्रेक्षकांना मोठा धक्का बसलाय. कारण या वाहिनीवरील लोकप्रिय मालिका पिंगा गं पोरी पिंगा' मधील लोकप्रिय अभिनेत्रीने आता मालिकेचा निरोप घेतलाय. यापूर्वीही एका अभिनेत्रीने मालिकेचा निरोप घेतलेला. मालिकेतील मंजुषा हे पात्र साकारणारी अभिनेत्री अमृता रावराणे हिने मालिकेतील तिचं पात्र संपल्यानंतर तिने मालिकेचा निरोप घेतला होता. आता तिच्या पाठोपाठ आणखी एका अभिनेत्रीने मालिकेतून एक्झिट घेतली आहे. .'पिंगा गं पोरी पिंगा' या मालिकेने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. ही मालिका अनेकांची आवडती आहे. त्यातील पाच मैत्रिणी आणि त्यांचा प्रवास प्रेक्षकांसाठी संस्मरणीय ठरलाय. मात्र आता यातील एक पिंगा गर्ल आपल्याला सोडून चालली आहे. 'पिंगा गर्ल्स'मधील मिठू म्हणजेच, अभिनेत्री प्राजक्ता परब हिने या मालिकेतून एक्झिट घेतली आहे. तिने एक पोस्ट करत याबद्दल माहितीये दिलीये. तिने या पोस्टमध्ये काही फोटोही शेअर केलेत. .प्राजक्ताने पोस्ट करत लिहिलं, 'पुस्तकातला एक अध्याय संपला. मिठू प्राजक्ताला खूप काही देऊन गेली. एका नटाच्या वाटेला काय काय येऊ शकतं, हे मायबाप प्रेक्षकांना सांगू शकली हे माझे भाग्य. कधी अल्लड, कधी समजूतदार, कधी मैत्रीण, तर कधी प्रेयसी. या सगळ्यात प्रेक्षकांनी मला एका गोष्टीसाठी नेहमी दाद दिली, ती म्हणजे मिठूची निरागसता आणि ती या पात्रात शेवटपर्यंत होती.'.ती पुढे म्हणाली, 'मायबाप प्रेक्षकांचे मनःपूर्वक आभार. तुमचे प्रेम आणि पाठिंबा मला नेहमी नवीन कामासाठी प्रेरणा देत राहील. हेच प्रेम आणि आशीर्वाद नेहमी सोबत राहू द्या. मिठू आज निरोप घेत आहे; पण प्राजक्ता पुन्हा येईल आणि तुमचं मनोरंजन करत राहील. खूप खूप प्रेम. लवकरच भेटू." या पोस्टसह तिनं कलर्स मराठी वाहिनीचा उल्लेख करत धन्यवाद म्हटलं आहे. आता तिच्याजागी कोणती अभिनेत्री येणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .लोक म्हणू लागले गौतमीने राधाची लायकी काढली... 'या' घटनेनंतर सुरू झालं राधा आणि गौतमीमधलं वैर; नेमकं काय घडलेलं?