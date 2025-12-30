माझा मुलगा आणि ती... हेमलता बाणे खंडणी प्रकरणात अर्चना पाटकरांचा मोठा खुलासा; म्हणाल्या, 'माझ्या कुटुंबाचा तिच्याशी...

Premier

ARCHANA PATKAR ON HEMLATA BANE: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी हेमलता बाणे विषयी मोठं वक्तव्य केलं आहे. तिचा आमच्या कुटुंबासोबत काहीही संबंध नाही असं त्या म्हणालात.
'आई कुठे काय करते' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या लोकप्रिय अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. त्यांची या मालिकेतील आजीची भूमिका चांगलीच गाजली. मात्र काही दिवसांपूर्वी अर्चना पाटकर यांची सून हेमलता बाणे- पाटकर हिच्याबद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर आली आणि प्रेक्षकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. गोरेगाव इथल्या एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून दहा कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याच्या आरोपाखाली मुंबई पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकानं दोन महिलांना अटक केली आहे. यात हेमलतादेखील आहे. आता अर्चना यांनी हेमलताचा आपल्या कुटुंबाशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे.

