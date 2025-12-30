माझा मुलगा आणि ती... हेमलता बाणे खंडणी प्रकरणात अर्चना पाटकरांचा मोठा खुलासा; म्हणाल्या, 'माझ्या कुटुंबाचा तिच्याशी...

'आई कुठे काय करते' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या लोकप्रिय अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. त्यांची या मालिकेतील आजीची भूमिका चांगलीच गाजली. मात्र काही दिवसांपूर्वी अर्चना पाटकर यांची सून हेमलता बाणे- पाटकर हिच्याबद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर आली आणि प्रेक्षकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. गोरेगाव इथल्या एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून दहा कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याच्या आरोपाखाली मुंबई पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकानं दोन महिलांना अटक केली आहे. यात हेमलतादेखील आहे. आता अर्चना यांनी हेमलताचा आपल्या कुटुंबाशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. .हेमलता ही एक उत्तम नृत्यांगना आहे. शिवाय ती अभिनेत्रीही आहे. ती सचिन पिळगावकर यांच्या 'एकापेक्षा एक' या कार्यक्रमात आणि 'आम्ही सातपुते' या चित्रपटात दिसली. तिने अर्चना यांच्या मुलाशी विवाह केला होता. आता अर्चना याची सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत तिचा आणि त्यांचा संबंध नसल्याचं सांगितलंय. अर्चना यांनी लिहिलं, 'मायबाप प्रेक्षकांना तसेच मीडियाला नमस्कार, मी गेली 40 वर्षे या सिनेसृष्टीत कार्यरत आहे. मी नेहमीच माझं काम अत्यंत प्रामाणिकपणे केलं आहे. पण सध्या मीडियाच्या माध्यमातून मला काही बातम्या समजल्या. हेमलता बाणे हिने मागितलेल्या दीड कोटींच्या खंडणीबद्दल चर्चा होतेय आणि त्यात माझं नाव आणि फोटो वापरले जात आहेत.' .त्यांनी पुढे लिहिलं, 'मी तमाम मीडियाला सांगू इच्छिते की माझा मुलगा 4 वर्षांपासून तिच्यापासून विभक्त झालाय. कोर्टात त्यांच्या घटस्फोटाची केस सुरू आहे म्हणून मी त्यावर काही टिप्पणी करणार नाही. त्यामुळे आमच्या कुटुंबाशी तिचा कोणताही संबंध नाही. कृपया माझ्या नावाचा आणि फोटोचा गैरवापर करू नका. धन्यवाद- अर्चना पाटकर.' त्यांच्या पोस्टवर चाहत्यांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवलाय. .काय होती घटना? नोव्हेंबर महिन्यात अंधेरी पश्चिम येथील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी बिल्डरच्या मुलाच्या साखरपुड्याच्या पार्टीत लेझर लाइटच्या वापरावरून या महिला आणि बिल्डरच्या मुलामध्ये वाद झाला होता ज्याचे रूपांतर नंतर हाणामारीत झाले.बांधकाम व्यावसायिकेच्या मुलावर खोटे आरोप करीत या महिलेनं आंबोली पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. त्यानंतर या दोघींनी बांधकाम व्यावसायिकेला आणि मुलाला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. ही तक्रार मागे घेण्यासाठी त्यांनी सुरुवातीला १० कोटी रुपयांची मागणी केली. तडजोडीनंतर ही रक्कम ५.५ कोटी रुपयांवर ठरली. ५२ वर्षीयबिल्डरने (गोयल अँड सन्स इन्फ्रा एलएलपीशी संबंधित) या त्रासाला कंटाळून गुन्हे शाखेकडे धाव घेतली. पोलिसांनी सापळा रचून २३ डिसेंबर रोजी लोअर परळ येथे दीड कोटी रुपये स्वीकारताना या महिलांना अटक केली. .स्टार प्रवाह जरा जपून! झी मराठीवर नव्या मालिकांचं वादळ; वाहिनीने दाखवले AI प्रोमो, काय आहेत मालिकांची नावं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.