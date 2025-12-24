साक्षीसोबत रोमान्स करताना सचिनला रंगेहात पकडणार अर्जुन; बहिणीच्या नवऱ्याचे कारनामे पाहून होणार रागाने लाल

Star Pravah Tharle Tar Mag Serial Twist: स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये आता नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून ही मालिका टीआरपीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. सध्या मालिकेत सायलीने प्रियाला चांगलाच धडा शिकवला आहे. प्रिया कायमच पार्टीला जातेय किंवा मैत्रिणीकडे जातेय असं कारण सांगून नागराज आणि महीपतला भेटायला जायची. त्यामुळे अर्जुन आणि सायलीला तिचा संशय आला होता. त्यामुळे त्यांनी प्रिया नेमकी कुठे जातेय हे पाहत तिची पोलखोल केली. त्यामुळे अश्विनही तिच्यावर चांगलाच संतापला. ती खोटं बोलली हे समजल्यावर त्याने तिला चांगलंच सुनावलं. आता आणखी या मालिकेत आणखी एक मोठा ट्विस्ट येणार आहे.प्रियानंतर आता अस्मिताच्या नवऱ्याचं सत्य देखील समोर येणार आहे. अर्जुनाची बहीण अस्मिता हीचा नवरा सचिन याचं साक्षी शिखरेसोबत अफेअर आहे. साक्षी सध्या तिची ओळख बदलून वावरतेय. तर अस्मितांचा नवरा सचिन तिच्या प्रेमात वेडा झालाय. लग्न झालेलं असूनही सचिन साक्षीच्या मागे लागलाय. तिच्यासोबत रोमान्स करतोय. यापूर्वी अस्मिताने सचिनला एका मुलीसोबत कॅफेमध्ये पाहिलं होतं. मात्र त्यानंतर सचिनने तिला वेगळंच कारण दिलं होतं. आता अखेर अर्जुनच सचिनला साक्षीसोबत रोमान्स करताना पाहणार आहे. .'ठरलं तर मग' मध्ये अर्जुन सचिनला एका मुलीसोबत बसलेलं पाहणार आहे. तो चक्क तिच्या गालावर किस करताना दिसतोय. तो सचिनला ओळखतो मात्र ती मुलगी कोण आहे हे त्याला समजलेलं नाही. त्याला पाहिल्यानंतर तो घरी जातो आणि रागातच सगळ्यांसमोर म्हणतो, 'मी माझ्या बायकोला सोडून इतर कोणत्याही मुलीकडे कधीच पाहत नाही. माझं कुटुंब माझी जबाबदारी आहे. माझ्या कुटुंबीयांकडे कोणी वाकड्या नजरेने पाहिलं किंवा त्यांना दुखावण्याचा प्रयत्न केला तर मी त्या माणसाचा जीव घेईन” .एकूणच सचिनला असं पाहून तो चांगलाच संतापलेला आहे. त्यामुळे आता सचिनच्या या वागण्यावर तो काय उपाय शोधणार, आपल्या बहिणीचा संसार कसा वाचवणार हे पाहण्यासारखं असणार आहे. .साखरपुड्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ज्ञानदा रामतीर्थकरला मिळाली गुडन्यूज; म्हणाली, 'खूप छान वाटतंय कारण.... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.