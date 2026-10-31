'मी मुलीसह घर सोडून निघालेले, तो बघत बसलेला! अरुण कदम यांच्या पत्नीचा खुलासा; म्हणाल्या- त्याला आईसोबत राहायचं होतं...

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय अभिनेते अरुण कदम यांनी आपल्या खास मालवणी लहेज्याने सगळ्यांच्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण केलंय. हास्यजत्रेच्या स्किटमधले त्यांचे सरपंचदेखील सगळ्यांना आवडतात. अरुण यांची पत्नी वैशालीदेखील सोशल मीडियावर सक्रीय असतात. वैशाली यांनी एका मुलाखतीत त्यांचा नव्या घराचा किस्सा सांगितला जेव्हा अरुण नव्या घरात जिन्यावरून रुसून बसले होते आणि आईला सोडून जाणार नाही असं म्हणत होते. .वैशाली यांनी लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना वैशाली म्हणाल्या 'मी हाऊस वाईफ होते. पण घरबसल्या मी शेअर मार्केट सुद्धा बघायचे. मी पैसे इन्वेस्ट करत गेले त्यातून काही पैसे मिळाले त्यामुळे मग थोडे अजून अजून हवं होतं गेलं. आम्ही जे खारंच घर घेतले होतं ते त्याच्यातूनच घेतलेलं. अरुणचे अर्धे आणि माझे अर्धे अशी सेव्हिंग आम्ही त्यामध्ये घातली. आधी आम्ही खार पूर्वेला राहत होतो पण माझं तिथे मन रमत नव्हतं. आपल्याला अजून पुढे जायचं आहे असे सतत वाटायचं. पण अरुणचं मात्र माझी आई शेजारी आहे त्यामुळे मी तिला सोडून येणार नाही असं मत होतं.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'त्यावेळी मी त्याला म्हटलेलं की अरुण असं केलेस तर कसं व्हायचं! घराच्या किमती वाढत आहेत त्यामुळे आपण आत्ताच इन्व्हेस्ट केलं पाहिजे. माझी एक मैत्रीण होती ती मला म्हणाली की तू इथून निघ... जर तू आता पाऊल उचललं नाहीस तर काहीही होणार नाही. पण अरुण मात्र निघायला तयार नव्हता. मग मी एकटीने रेंटवर घर घेतलं आणि तिथे राहू लागले. स्वतः सगळं जाऊन घर वगैरे बघून आले होते. मुलगी सतत माझ्यासोबत असायची. ती सुद्धा मोठी होती. तिला मी सांगितलं की मी एक असा निर्णय घेत आहे. त्यावर ती मला म्हणाली ठीक आहे! तु जे म्हणते आहेस ते योग्य असेल. पण पप्पा.... मी तिला म्हटलं की बघू!'.'मी ते घर तिला घेऊन जाऊन बघून आले. मी सर्व व्यवहार एकटीने परस्पर केले होते. त्यावेळी माझ्याकडे जास्तीचे पैसे सुद्धा असायचे त्यामुळे मी अरुणला जास्त भाव दिला नाही. मी काय करू मी त्यावेळी सक्षम होते पण हा सुद्धा त्याच्या निर्णयावर ठाम होता मी आईला सोडणार नाही.... मग मी आणि माझ्या मुलीने सुकन्याने सामान भरायला ट्रक बोलावला. तेव्हा हा रुसून बसला होता. काहीही झालं तरी मी येणार नाही हेच त्याचं ठरलेलं. मग मी त्याला म्हटलं की ठीक आहे तू राहा इथेच. मी मला आवश्यक सगळ्या गोष्टी घेतल्या माझा संसार घेतला पण त्याच्या कपड्यांना काही हात लावला नाही.'.त्या शेवटी म्हणाल्या, 'मग शेवटी सगळं सामान घेऊन बाहेर पडल्यावर शेवटची बॅग नेत होते तेव्हा त्याला विचारलं की काय करणार आहेस? तेव्हा मग तो म्हणाला भर माझी बॅग! अगदी लहान मुलांसारखा रुसून बसला होता. पण आता बायको मुली शिवाय कसा राहणार मग तो यायला तयार झाला. मग अगदी शेवटच्या क्षणी मी त्याचे स्वतः कपडे भरले. त्याने ते सुद्धा भरायला मला मदत केली नाही. त्याला ज्या शॉल वगैरे मिळायच्या त्याच्यात मी त्याचे सगळे कपडे भरले आणि निघाले.' .तेव्हापासून एकदाही फटाके फोडले नाहीत... 'सनई चौघडे' फेम मेघना एरंडेने सांगितली ती आठवण; म्हणाली- आई- बाबांना... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.