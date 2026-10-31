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'मी मुलीसह घर सोडून निघालेले, तो बघत बसलेला! अरुण कदम यांच्या पत्नीचा खुलासा; म्हणाल्या- त्याला आईसोबत राहायचं होतं...

Arun Kadam Wife Reveals Emotional Story of Leaving Home With Daughter: लोकप्रिय मराठी अभिनेते अरुण कदम यांच्या पत्नीने मुलाखतीत किस्सा सांगितला जेव्हा अरुण त्यांच्यासोबत नव्या घरी यायला तयार नव्हते.
arun kadam wife vaishali

arun kadam wife vaishali

esakal

Payal Naik
Updated on

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय अभिनेते अरुण कदम यांनी आपल्या खास मालवणी लहेज्याने सगळ्यांच्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण केलंय. हास्यजत्रेच्या स्किटमधले त्यांचे सरपंचदेखील सगळ्यांना आवडतात. अरुण यांची पत्नी वैशालीदेखील सोशल मीडियावर सक्रीय असतात. वैशाली यांनी एका मुलाखतीत त्यांचा नव्या घराचा किस्सा सांगितला जेव्हा अरुण नव्या घरात जिन्यावरून रुसून बसले होते आणि आईला सोडून जाणार नाही असं म्हणत होते.

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