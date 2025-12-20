Asha Movie Collection: रिंकू राजगुरूच्या 'आशा'ला प्रेक्षकांची पसंती; सिनेमाने पहिल्या दिवशी किती केली कमाई?

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिने 'सैराट' मधून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. अभिनयाची कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना रिंकूने स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर चित्रपटात काम करणं सुरूच ठेवलं. ती आज मराठी इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे. नुकताच तिचा 'आशा' हा चित्रपट प्रदर्शित झालाय. ज्यात रिंकू आशा सेविकेच्या भूमिकेत दिसतेय. आशा सेविकांच्या आयुष्यावर हा चित्रपट आहे. १९ डिसेंबररोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी किती कमाई केलीये हे पाहूया. .'आशा' या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. स्वतःच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळून आरोग्य सेवा करताना त्यांना करावी लागणारी कसरत. समाजातील तथाकथित लोकांचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, त्यांचा संघर्ष वगैरे पदर छान पद्धतीने उलगडले आहेत. या चित्रपटाची टॅगलाईन ‘बाई अडलीये म्हणूनच ती नडलीये’ या ब्रीदवाक्याला कथानक, मांडणी आणि व्यक्तिरेखांमधून पुरेपूर न्याय मिळाला आहे. रिंकू राजगुरू ‘सैराट’मधील आर्चीच्या भूमिकेमुळे घराघरात पोहोचली होती आणि त्या भूमिकेची छाप आजही प्रेक्षकांच्या मनात कोरली गेली आहे. या चित्रपटात तिने साकारलेली मालती ही व्यक्तिरेखा फटकळ असली, तरी मनाने अत्यंत समंजस आणि दयाळू आहे. या भूमिकेसाठी तिने घेतलेली मेहनत, तिचा साधा लूक आणि अभिनयातील प्रामाणिकपणा प्रेक्षकांना भावत आहे..या चित्रपटाच्या प्रीमिअरला रिंकूची आई अक्षरशः रडली होती. आता या चित्रपटाचं पहिल्या दिवशीचं कलेक्शन समोर आलंय. Sacnilk च्या रिपोर्टनुसार, 'आशा' सिनेमानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी 7 लाख रुपयांची कमाई केली आहे. ग्रामीण भागात या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. सैराटनंतर रिंकू राजगुरूचा एक वेगळा सिनेमा असल्याचं बोललं जातंय. अनेकांनी या सिनेमातील रिंकूच्या अभिनयाचं कौतुक केलं आहे. रिंकूला या सिनेमासाठी सर्वोत्कष्ट अभिनयाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. .नंदिनी आणि पार्थ उचलणार टोकाचं पाऊल; लग्नाची साडी जाळण्यापासून पेन्डंट तोडण्यापर्यंत, 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये काय घडणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.