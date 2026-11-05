का झालेला आशिष विद्यार्थी यांचा घटस्फोट; कठीण काळ सांगत म्हणाले- एका छोट्याश्या कारणावरून आमच्यात...

बॉलिवूडचे लोकप्रिय खलनायक म्हणून प्रसिद्ध असलेले अभिनेते आशिष विद्यार्थी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यांनी आपल्या अभिनयाने आणि आवाजाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. मात्र त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य गेल्या काही वर्षात चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरलं. त्याचं कारण म्हणजे त्यांचं दुसरं लग्न. आशिष यांनी वयाच्या ६० व्या वर्षी रुपाली बरुआ यांच्याशी लग्न केलं. या लग्नामुळे ते ट्रोलदेखील झाले. मात्र त्यापूर्वी वयाच्या ५५ व्या वर्षी त्यांचा घटस्फोट झाला होता. त्यांचं पहिलं लग्न अभिनेत्री शकुंतला बरुआ यांची मुलगी प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका आणि आरजे राजोशी बरुआ यांच्याशी झालं होतं. राजोशी आणि आशिष यांना अर्थ विद्यार्थी नावाचा मुलगा आहे. मात्र लग्नाच्या २४ वर्षानंतर त्यांचा घटस्फोट झाला. आता एका मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या घटस्फोटाबद्दल सांगितलं आहे..आशिष यांनी नुकतीच शुभंकर मिश्रा यांच्या पॉडकास्टमध्ये हजेरी लावली. यात बोलताना ते म्हणाले, '२४ वर्षांनंतर जेव्हा आमचं लग्न मोडलं, तो सर्वात वेदनादायक काळ होता. त्यावेळी माझं वय ५५ होतं.आयुष्यात हरल्यासारखं वाटलं. एखाद्या गोष्टीत आपण स्वतःला इतकं गुंतवलं आणि त्याचं असं फळ मिळालं, हे खूप त्रासदायक असतं. माझं लग्न एका अत्यंत वैयक्तिक कारणामुळे मोडलं. त्याबद्दल बोलून कोणालाही काही मिळणार नाही. असं घडावं असं कोणालाच वाटलं नव्हतं, पण ते घडलं. मी एक मोटिव्हेशन स्पीकर आणि अभिनेता आहे. पण लोक माझ्याबद्दल काय बोलले आणि मी त्याचा सामना कसा केला, हे मला माहीत आहे.'.ते पुढे म्हणाले, 'जेव्हा लोक मत बनवतात, तेव्हा त्यांना परिस्थिती माहीत नसते, तरीही ते आत्मविश्वासाने बोलतात. आणि जेव्हा असं काही घडतं, तेव्हा फक्त एक व्यक्ती बोलत नाही, तर सगळेच बोलायला लागतात. लोक मला म्हणायचे, 'आता लग्न करण्याची काय गरज आहे? तुम्ही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये का राहत नाही?' काही जण म्हणाले की माझं काम संपलं आहे आणि मी शांत बसून माझ्या मुलाला मोठं होताना पाहावं.हे सगळं बोलणं थांबवा असं मला लोकांना सांगावं लागलं.'.कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे… माधुरीचा कार्यक्रम पाहून संजय मोने यांची खोचक पोस्ट; म्हणतात- सचिन खेडेकरच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.