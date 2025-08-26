Premier

१६ सेलिब्रिटींमध्ये होणार 'सत्ते'साठी संघर्ष! अशनीर ग्रोव्हर करणार 'राइज अँड फॉल'चं सूत्रसंचालन

Rise And Fall: हा शो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रिय असलेल्या संकल्पनेवर आधारित आहे, पण त्याला भारतीय टच देण्यात आला आहे.
आता तुमच्या मनोरंजनासाठी सज्ज व्हा, कारण ६ सप्टेंबरपासून अमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर ‘राईज अँड फॉल’ (Rise and Fall) हा नवा रिॲलिटी शो येत आहे. या शोमध्ये १६ सेलिब्रिटी ‘सत्ते'साठी एकमेकांशी संघर्ष करताना दिसणार आहेत. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन 'शार्क टँक' फेम अशनीर ग्रोव्हर करणार असून, तो पहिल्यांदाच होस्ट म्हणून एका शोमध्ये काम करत आहे.

