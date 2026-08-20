Ashok Saraf: अशोक सराफांचं गर्दीत पाकीट मारलं; ‘पांडोबा पोरगी फसली’चा सांगितला किस्सा, रिक्षावरही बसले होते लोक!

नागपूर : नागपूर महानगरपालिका, श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट आणि विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी सिव्हिल लाइन्समधील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात ‘दिलखुलास गप्पा’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात निवेदक पुष्कर श्रोत्री यांनी ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी सराफ यांनी बालपणापासूनच्या कलाप्रवासातील अनेक आठवणी, सहकलाकारांसोबतचे अनुभव आणि रंगभूमी-चित्रपटातील कारकिर्दीतील किस्से सांगितले..बालपणापासूनच अभिनयाची आणि लयीची साथनागपूरला येण्याबद्दल विशेष प्रेम असल्याचे सांगताना अशोक सराफ यांनी लहानपणापासूनच आपण खोडकर असल्याचे नमूद केले. वयाच्या सहाव्या वर्षापासून तबला वाजवत असल्याचे सांगत त्यांनी त्यासाठी कोणाकडून औपचारिक शिक्षण घेतले नसल्याचे स्पष्ट केले. ही कला आपल्याला दैवी देणगी म्हणून मिळाल्याचे ते म्हणाले. बोलतानाही आपल्या वाक्यांमध्ये एक विशिष्ट रिदम असतो आणि त्याचा कलाकार म्हणून मोठा फायदा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.‘टायमिंग म्हणजे रिदम’ असे स्पष्ट करत त्यांनी जगातील प्रत्येक गोष्ट एका लयीत चालते, असे सांगितले. स्नॅपस्टिक कॉमेडीच्या पहिल्या प्रयोगाचा संदर्भ देताना लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी एकदा ‘मला अशोक सराफ व्हायचेच आहे’ असे म्हटले होते आणि त्यांनी ते साध्य केले, अशी आठवण त्यांनी सांगितली.आपले मामा गोपीनाथ सावकार यांच्याकडून अभिनयाची बारकावे शिकल्याचे सराफ यांनी सांगितले. त्यांची शैली, टायमिंग आणि रिदम पाहून शिकता आले. वाचनातून ज्ञान वाढवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच इतरांना पाहून शिकणेही आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बोलणे हीदेखील एक कला असून ती शिकली पाहिजे, असे ते म्हणाले..इमरान हाश्मीकडून पत्नी प्रत्येक किसिंग सीनच्या बदल्यात घेते ‘हे’ गिफ्ट, काय करते परवीन शाहानी?.सातव्या वर्षी मिळाला पहिला ब्रेकआपल्याला संघर्षाचा फार मोठा काळ अनुभवावा लागला नाही, असे सराफ यांनी सांगितले. काम करत गेलो आणि लोकांना ते आवडत गेले, असे ते म्हणाले. काय करायचे नाही हे समजणेही कलाकारासाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विनोद लांबवण्यापेक्षा तो योग्य वेळी आणि पटकन सादर केला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.वयाच्या सातव्या वर्षी एका एकांकिकेतून पहिला ब्रेक मिळाला आणि त्यासाठी ‘बेस्ट कलाकार’ पुरस्कारही मिळाला. त्यानंतर उत्साह वाढला; मात्र शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. सहज अभिनय आणि प्रसंगातील योग्य प्लेसिंग ही कला राजा गोसावी यांच्याकडून शिकलो, असे त्यांनी नमूद केले. शरद तळवळकर आणि राजा गोसावी यांच्या योगदानाशिवाय मराठी चित्रपटसृष्टीची कल्पना करता येत नाही, असेही त्यांनी सांगितले..‘पांडू हवालदार’नंतर तीन तासांत मिळालं यश१९७५ मधील ‘पांडू हवालदार’ चित्रपटाच्या आठवणी सांगताना सराफ म्हणाले की, या चित्रपटातून त्यांना अवघ्या तीन तासांत यश मिळाल्याचा अनुभव आला. कोहिनूर चित्रपटगृहात चित्रपट पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांनी त्यांना अक्षरशः डोक्यावर घेतले. चित्रपट पाहण्यासाठी जाताना त्यांना कोणी ओळखत नव्हते; मात्र बाहेर पडताना परिस्थिती पूर्णपणे बदलली होती.पंडोबा पोरगी फसली..?चित्रपटाला प्रेक्षकांची मोठी पसंती मिळाल्यानंतर गर्दीत एका व्यक्तीने त्यांचे पाकीट मारले. मात्र ते पाकीट नसून डायरी होती, असा गंमतीदार किस्सा त्यांनी सांगितला. त्यानंतर रिक्षाने जाण्याचा प्रयत्न केला असता लोक रिक्षावरही बसले होते. या अनुभवामुळे ‘लोकांनी डोक्यावर बसून घ्यायची वाईट सवय लागली,’ अशी आठवण त्यांनी विनोदी शैलीत सांगितली..देहबोली, जोडी आणि नाटकावरील प्रेम‘गोंधळात गोंधळ’नंतर आपल्या अभिनयाची व्याख्या बदलल्याचे सांगताना केवळ संवाद नव्हे, तर देहबोलीतूनही विनोद साकारता येतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सचिन पिळगावकर यांच्यासोबत विचार जुळत असल्याने त्यांची जोडी जमली. लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत सुमारे ५० चित्रपट केल्याचे आणि ही जोडी प्रेक्षकांना आवडल्याचे त्यांनी सांगितले.‘चंद्रिका’नंतर आपल्याला ‘सुपरस्टार’ म्हणण्याची सुरुवात झाली. त्यापूर्वीही सुपरस्टार होते; मात्र हा शब्द वापरला जात नव्हता, असे सराफ म्हणाले. महेश कोठारे यांनी आपल्या शैलीत त्यांना हिट केले, तर लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचे चित्रपट प्रामुख्याने कौटुंबिक स्वरूपाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.‘धूमधडाका’ ५० आठवडे चालल्याची आठवणही त्यांनी सांगितली. त्या काळात कोल्हापुरात चित्रपटांचे शूटिंग होत असे आणि नंतर पुण्याकडे हा प्रवास गेला. त्यावेळी सुमारे दहा चित्रपट बनत असत. अनेक चांगले लेखक होते आणि वसंत सबनीस यांच्या लेखनातील चित्रपटही हिट ठरले. आपल्या एका चित्रपटाचे नावही आपल्याला आठवत नसल्याचे त्यांनी मिश्कीलपणे सांगितले. शूटिंग कुठे केले यापेक्षा त्यात काय केले हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले..दादा कोंडके आणि रंगभूमीच्या आठवणीदादा कोंडके यांच्या विनोदाबद्दल बोलताना सराफ यांनी त्यांना अत्यंत उत्स्फूर्त कलाकार म्हटले. प्रत्येक वेळी त्यांच्या विनोदात काहीतरी वेगळेपणा असायचा आणि लोकांना तो आवडायचा. त्यांची कॉमेडी लोकनाट्याच्या शैलीतील होती. दादा कोंडके यांच्यासोबत तीन चित्रपट केल्याचे आणि त्यापैकी चित्रपट गोल्डन जुबली ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. नंतर काही चित्रपटांमध्ये डबल मीनिंग विनोद आले; मात्र प्रेक्षकांना हसवणारा विनोद काही काळच टिकतो, असेही त्यांनी नमूद केले. यश मिळाले की अनेक गोष्टी झाकल्या जातात, असे ते म्हणाले.हिंदी चित्रपटसृष्टीची भुरळ असतानाही नाटक हा आपला जीव की प्राण असल्याचे सराफ यांनी स्पष्ट केले. नाटक प्रत्येक प्रयोगात नव्याने सादर करावे लागते. रोज एकच प्रसंग करताना त्यात वेगळेपणा आणावा लागतो, म्हणूनच त्याला ‘प्रयोग’ म्हटले जाते, असे ते म्हणाले. १९७८ मध्ये पूर्ण वर्षभर कोल्हापुरात असल्यामुळे नाटकासाठी वेळ मिळत नव्हता. त्यानंतर १२ वर्षांनी ‘हसत खेळत’ या नाटकाचे ४०० प्रयोग केले..‘वजीर’साठी पुरस्कारकलाकार म्हणून सादरीकरण करताना आपल्या आजूबाजूला कोण आहे, हेही महत्त्वाचे असल्याचे सराफ यांनी सांगितले. प्रत्येक व्यक्तीकडे पाहताना त्यानुसार वेगळ्या पद्धतीने संवाद साधावा लागतो. ‘वजीर’ चित्रपटातील राजकारण्याची भूमिका करताना राजकारणाची माहिती नसल्याचे त्यांनी विनोदाने सांगितले. मात्र भूमिका साकारताना कल्पना डोक्यात स्पष्ट ठेवून काम केले आणि त्यासाठी आपल्याला पुरस्कार मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.‘आपली माणसं’ हा चित्रपट हिट झाला होता. तो कौटुंबिक स्वरूपाचा असल्याचे सांगताना मात्र त्याची कथा आता आठवत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.कुटुंब आणि सहजीवनाबद्दलही भाष्यघराकडे लक्ष देण्याबाबत बोलताना सराफ यांनी घरातील व्यक्तींना आपला माणूस नेमका कसा आहे, हे माहीत असेल तर अनेक अडचणी निर्माण होत नाहीत, असे सांगितले. दोघेही एकाच क्षेत्रात असतील तर मतभेद होऊ शकतात; मात्र एकमेकांच्या अडचणीही समजतात. या बाबतीत आपण भाग्यवान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्यावर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाते, असेही त्यांनी मिश्कीलपणे सांगितले. प्रकृती ठीक नसल्यामुळे निवेदिता सराफ कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ या नाटकाचाही यावेळी संदर्भ आला..गोविंदा खरंच पत्नीसोबत घटस्फोट घेणार? सुनीता पोहोचली फॅमिली कोर्टात, VIRAL VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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