रेशम ताईच्या बेडजवळ रात्री टकटक झाली... आस्तादने सांगितला बिग बॉसच्या घरातला चकीत करणारा किस्सा

Astad Kale Funny And Scary Big Boss Stories: 'बिग बॉस मराठी १' मध्ये सहभागी झालेले आस्ताद काळे आणि रेशम टिपणीस यांनी त्यांच्यासोबत घडलेला एक धक्कादायक किस्सा सांगितलाय.
Payal Naik
छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय शो 'बिग बॉस मराठी' चा सध्या सहावा सीझन सुरू आहे. मात्र अजूनही प्रेक्षक 'बिग बॉस मराठी सीझन १' ची आवर्जून आठवण काढतात. या सीझनमध्ये उत्तम स्पर्धक आणि टास्क होते. मेघ धाडे या सीझनची विजेती ठरली होती. तिच्यासोबत रेशम टिपणीस, आस्ताद काळे हे स्पर्धकही चांगलेच गाजले होते. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आस्तादने रेशमसोबत घरात घडलेला एक किस्सा सांगितला आहे. तिला रात्रीची टकटक ऐकायला आली आणि ज्यामुळे ती घाबरली. त्यांनतर समजलं की प्रकरण वेगळंच आहे.

