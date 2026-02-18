रेशम ताईच्या बेडजवळ रात्री टकटक झाली... आस्तादने सांगितला बिग बॉसच्या घरातला चकीत करणारा किस्सा

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय शो 'बिग बॉस मराठी' चा सध्या सहावा सीझन सुरू आहे. मात्र अजूनही प्रेक्षक 'बिग बॉस मराठी सीझन १' ची आवर्जून आठवण काढतात. या सीझनमध्ये उत्तम स्पर्धक आणि टास्क होते. मेघ धाडे या सीझनची विजेती ठरली होती. तिच्यासोबत रेशम टिपणीस, आस्ताद काळे हे स्पर्धकही चांगलेच गाजले होते. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आस्तादने रेशमसोबत घरात घडलेला एक किस्सा सांगितला आहे. तिला रात्रीची टकटक ऐकायला आली आणि ज्यामुळे ती घाबरली. त्यांनतर समजलं की प्रकरण वेगळंच आहे. .आस्तादने नुकतीच अभिजात मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना आस्ताद म्हणाला, ''मी जिथे झोपायचो ना, म्हणजे हा बेडचा हेडबोर्ड असेल तर त्या कोपऱ्यामध्ये प्लायला थोडंसं भोक पडलं होतं. पहिल्याच दिवशी मला गेल्यागेल्या ते दिसलं. मी बघितलं, तर त्यात डेनिम घातलेला कॅमेरामनचा पाय दिसला. जिवंत माणूस ऑपरेट करायला मागे बसला होता. संपूर्ण सेटवर सात DOP होते. आमच्या सेटवर २५० माणसांचं युनिट होतं. रेशमताईंच्या बेडच्या वरती जी काच होती म्हणजेच वन वे मिरर होता. तिथे तिला रात्री टकटक ऐकायला आली. ती घाबरली आणि हॉलमध्ये जाऊन बसली.'.रेशमने घडलेला प्रकार हा आस्तादला सांगितला. त्यावर आस्ताद तिला म्हणाला, 'तू पण टकटक कर मग'. त्यावर रेशम म्हणाली, 'पण याची परवानगी नाहीये.' त्यावर आस्ताद म्हणाला, 'मग तो जो कोणी असं करतोय, त्यालाही याची परवानगी नाहीये,' त्यानंतर मात्र रेशम बेडजवळ गेली. पलीकडून टकटक आल्यावर तिनेही तसंच केलं आणि ती पळून गेली. दोन-तीनदा असंच झालं. नंतर त्यांना कळालं की, पलीकडे कॅमेरामन होता. त्याला नंतर काढून टाकण्यात आलं. कारण ही कृती स्पर्धकांशी संपर्क साधण्यासारखी होती.' .लग्नाला ११ वर्ष पूर्ण; तरीही पतीसोबत का नाही राहत अमृता खानविलकर? कारण सांगत म्हणाली, 'तो त्याच्या आईजवळ...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.