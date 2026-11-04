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अतुल परचुरे यांचा शेवटचा चित्रपट पाहिलात का? 'अंत एक प्रारंभ'चा ट्रेलर प्रदर्शित; प्रीमियरची तारीखही ठरली

Atul Parchure Last Marathi Film Ant Ek Prarambh Trailer : दोन भावांची हळवी गोष्ट सांगणारा 'अंत एक प्रारंभ' येतोय ओटीटीवर; अतुल परचुरे यांना पुन्हा पडद्यावर पाहण्याची संधी
atul parchure last movie

atul parchure last movie

esakal

Payal Naik
Updated on

आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात करिअर आणि स्वप्नांच्या मागे धावताना अनेकदा आपण आपल्या जवळच्या माणसांना वेळ देणं विसरतो. याच विषयावर भाष्य करणारा ‘अंत एक प्रारंभ’ हा मराठी चित्रपट ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे. ज्येष्ठ अभिनेते दिवंगत अतुल परचुरे यांचा हा शेवटचा चित्रपट असल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे.

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