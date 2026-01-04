समोरचा तुम्हाला काय समजतो हे... २०२६ मध्ये मित्रांशी वागताना अतुल परचुरेंचा 'हा' सल्ला कायम लक्षात ठेवा; जगणं सोपं होईल

छोट्या पडद्यावर आणि मोठ्या पडद्यावर लोकप्रिय ठरलेले दिवंगत अभिनेते अतुल परचुरे यांनी आपल्या करिअरमध्ये अनेक उत्तम चित्रपटात काम केलं. त्यांनी विनोदी भूमिकांसोबतच गंभीर भूमिकाही उत्तमरीतीने साकारल्या. मात्र १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अतुल यांचं कर्करोगाने निधन झालं. मात्र त्यांच्या निधनानंतर त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालेला. यात त्यांनी त्यांच्या आयुष्याचा अनुभव सांगितलेला. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात कटू अनुभव घेतल्यानंतर ती शिकवण आपल्या प्रेक्षकांना दिली होती. ही शिकवण तुम्हाला या वर्षी नक्की कमी येईल. संजय मोने यांच्या झी मराठीवरील 'कानाला खडा या कार्यक्रमात ते बोलत होते. .या व्हिडिओमध्ये अतुल म्हणतात, 'मला असं वाटतं की आपण समोरच्यासाठी काय आहोत किंवा समोरचा आपल्याला काय समजतो हे कळणं फार महत्वाचं असतं. त्यात गल्लत झाली ना तर फार गडबड होऊ शकते. म्हणजे तुम्ही एखाद्याला, समोरच्याला भयंकर जवळचा मित्र समजता आणि तो तुम्हाला फक्त टाइमपास समजतो. किंवा इथे तुमची उपलब्धता कामी येते. त्याने फोन केला की तुम्ही समोर त्याच्यासाठी अव्हेलेबल आहात. आणि तुम्ही इंटरेस्टिंग बोलता, तुम्ही छान हसवता.' .अतुल पुढे म्हणाले, 'पण तेव्हा त्याला त्याच्या मनानुसार वेळ घालवायची संधी येते, जेव्हा त्याला चॉइस करायचं असतं की त्याला कुणासोबत वेळ घालवायचा आहे तेव्हा तो तुम्हाला इतर लोकांसोबत भेटताना दिसतो आणि तुम्हाला वेळ नाहीये सांगतो ना तेव्हा असं वाटतं की आपलं कुठेतरी चुकलं. समोरच्यासाठी आपण काय आहोत हे आपल्याला समजणं फार गरजेचं आहे.' त्यामुळे कोण तुम्हाला कसं वागवतंय याकडे नीट लक्ष द्या. आपण समोरच्याला खूप जवळचं समजतो मात्र समोरच्यासाठी आपण फक्त एक टाइमपास आहोत का हे ध्यानात घ्या. खऱ्या मित्रांना ओळखायला शिका असं ते या व्हिडिओमधून सांगतात. .डेब्यू करणाऱ्या अगस्त्या नंदाला की शेवटचा अभिनय करणाऱ्या धर्मेंद्रंना; 'इक्कीस'साठी कुणाला मिळालं जास्त मानधन? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.