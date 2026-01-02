त्याला बांग्लादेशात पाठवा! शाहरुख खानच्या एका निर्णयामुळे उसळली संतापाची लाट; किंग खानने असं केलं तरी काय?

Shah Rukh Khan Controversy : बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान नेहमीच चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतो. मात्र यावेळेस तो एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. शाहरुखविरुद्ध समाजात संतापाची लआत उसळली आहे. त्याच्या एका निर्णयामुळे हे घडलंय. तो त्याच्या निर्णयामुळे तो चांगलाच अडचणीत आलाय. त्याला थेट बांग्लादेशात पाठवण्याची मागणी केली जातेय. भाजप नेते संगीत सोम यांनी शाहरुखबद्दल विधान करत तो देशद्रोही असल्याचं म्हटलं. तर जिल्हाध्यक्ष मीरा राठोड यांनी शाहरुख खानची जीभ कापणाऱ्याला 1 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केलं. मात्र शाहरुखने असं नेमकं केलंय तरी काय? .शाहरुखला तो निर्णय भोवला बांग्लादेशात सतत हिंदूंवर अत्याचार सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी एका हिंदू व्यक्तीला जिवंत जाळण्यात आलेलं. तर पुन्हा एकदा हिंदू व्यावसायिकाला मारहाण करत जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. बांग्लादेशात या घटना वाढत आहेत. मात्र दुसरीकडे शाहरुख खानने आपल्या आयपीएल संघासाठी बांगलादेशी खेळाडूला विकत घेतलाय. शाहरुखने २०२६च्या आयपीएलसाठी बांग्लादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला 9 कोटी रुपयांना खरेदी केलंय. त्यामुळे देशभर संताप व्यक्त केला जातोय. बांग्लादेशात असलेल्या आपल्या अल्पसंख्यांक हिंदूंवर अत्याचार होत असताना त्याने केलेल्या या कृत्यामुळे सगळेच संतापले आहेत. .बुधवारी सोम यांनी संघाचा मालक आणि बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानला देशद्रोही म्हटलं. तर गुरुवारी नागपूरमध्ये, आध्यात्मिक गुरु जगतगुरू रामभद्राचार्य संत म्हणाले की हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. शाहरुख खानचा दृष्टिकोन नेहमीच "देशद्रोही" राहिला आहे. त्यांनी बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंवरील हल्ल्यांचा निषेध केला आणि भारत सरकारने अशा घटना सहन करू नयेत असे सुचवले. ते म्हणाले की बांगलादेशातील लोकांना आणि त्यांच्या सरकारला हे समजावून सांगितले पाहिजे की त्यांचा देश हिंदूंच्या मदतीने बांधला गेला आहे. . मुंबईत श्रीमद्भगवत कथा सांगणारे कथाकार देवकीनंदन ठाकूर म्हणाले की, शेजारच्या देशात अल्पसंख्याक हिंदूंवर हिंसाचार केला जात आहे. अशा परिस्थितीत संघात बांगलादेशी खेळाडूचा समावेश केल्याने चुकीचा संदेश जातो. शाहरुख खानला उद्देशून ते म्हणाले, "या भारतीयांनी तुम्हाला हिरो बनवले आहे हे विसरू नका. जो तुम्हाला हिरो बनवू शकतो तो तुम्हाला झिरो देखील बनवू शकतो.".अलिगडचे शाही प्रमुख मौलाना चौधरी इफ्रहिम हुसेन म्हणाले की, केकेआर संघात बांगलादेशी खेळाडूचा समावेश करण्याच्या निर्णयाने मानवतेला लाज आणली आहे. कोणत्याही व्यावसायिक किंवा क्रीडा कराराचा नैतिक आधारावर निर्णय घेतला पाहिजे. शाहरुखच्या एका निर्णयाने त्याला पुन्हा एकदा अडचणीत आणलं आहे. .एक जरी पणती विझली असती तरी... असा शूट झालेला 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिकेतील पुतळाबाईंचा सती जाण्याचा सीन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.