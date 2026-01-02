Premier

त्याला बांग्लादेशात पाठवा! शाहरुख खानच्या एका निर्णयामुळे उसळली संतापाची लाट; किंग खानने असं केलं तरी काय?

SHAH RUKH KHAN FACES BACKLASH: बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान याच्याविरुद्ध आता वातावरण तापलं आहे. त्याच्या एका निर्णयामुळे आता त्याच्याविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
shah rukh khan

shah rukh khan

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

Shah Rukh Khan Controversy : बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान नेहमीच चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतो. मात्र यावेळेस तो एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. शाहरुखविरुद्ध समाजात संतापाची लआत उसळली आहे. त्याच्या एका निर्णयामुळे हे घडलंय. तो त्याच्या निर्णयामुळे तो चांगलाच अडचणीत आलाय. त्याला थेट बांग्लादेशात पाठवण्याची मागणी केली जातेय. भाजप नेते संगीत सोम यांनी शाहरुखबद्दल विधान करत तो देशद्रोही असल्याचं म्हटलं. तर जिल्हाध्यक्ष मीरा राठोड यांनी शाहरुख खानची जीभ कापणाऱ्याला 1 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केलं. मात्र शाहरुखने असं नेमकं केलंय तरी काय?

Loading content, please wait...
bollywood
shah rukh khan
bollywood actor
Entertainment news
Entertainment Field
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com