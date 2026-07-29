'बंधिनी'मधून उलगडणार एका स्त्रीचा भावनिक प्रवास; चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज, 'या' दिवशी होणार प्रदर्शित

मराठी चित्रपटांमध्ये स्त्री-केंद्री आणि सामाजिक विषयांवर भाष्य करणाऱ्या आशयघन सिनेमांची एक मोठी आणि समृद्ध परंपरा आहे. हीच उज्ज्वल परंपरा पुढे नेण्यासाठी 'बंधिनी' हा नवा मराठी चित्रपट येत्या ९ ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीस येण्यास सज्ज झाला आहे. नुकताच या चित्रपटाचा भव्य पोस्टर अनावरण सोहळा संपूर्ण टीमच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला..'सत्या फिल्म्स कंपनी'च्या बॅनरखाली निर्मित या चित्रपटाचे लेखन सतीश वाघेला यांनी केले असून दिग्दर्शन संतोष मांजरीकर यांनी सांभाळले आहे. चित्रपटाची कथा 'देविका' या मध्यवर्ती पात्राभोवती फिरते. प्रेम, त्याग, कौटुंबिक कर्तव्ये आणि स्वतःच्या अस्तित्वाचा शोध यातील तिची संवेदनशील धडपड यात दाखवण्यात आली आहे. 'बंधिनी' ही केवळ एका स्त्रीचा संघर्ष नसून, नातेसंबंधांमधील आत्मसन्मान नव्याने उलगडणारा एक भावनिक प्रवास आहे. यात अश्विनी बागल, भूषण शिवतरे आणि योगेश तनपुरे यांच्या मुख्य भूमिका आहेत..चित्रपटाचे दिग्दर्शक संतोष मांजरीकर यांनी सांगितले की, "आजच्या काळात प्रत्येक स्त्री ही तिची स्वप्ने आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या यात समतोल साधण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असते. 'बंधिनी' ही अशाच एका स्त्रीची गोष्ट आहे, जी प्रत्येक महिलेला स्वतःच्या आयुष्याशी जोडलेली वाटेल. प्रेक्षकांना विचार करायला लावणारी ही कलाकृती निश्चितच मनाला स्पर्श करेल." तसेच, "हा चित्रपट केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नसून प्रत्येक कुटुंबाला आणि स्त्रीला अंतर्मुख करणारा अनुभव ठरेल," असा विश्वास निर्माता सतीश वाघेला यांनी व्यक्त केला..या चित्रपटात प्रसाद सुर्वे, अविनाश किर्ती, मिलिंद संगावार, धीरज बिडवे, मनोज चौधरी, गोरक्ष लोखंडे, आदित्य साळुंखे, रोहित भिंगारे, प्रताप कोलते, शीतल पाटील, शीतल ओसवाल, रश्मी व्यहारे आणि आरती पवार हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांत दिसतील. चित्रपटाला रोहन पगारे यांचे संगीत असून प्रशांत शांताराम नांदगावकर यांनी संगीत संयोजन केले आहे. विशेष म्हणजे कविता कृष्णमूर्ती, राहुल देशपांडे, वैशाली सामंत आणि देविका पणशीकर यांसारख्या दिग्गज गायकांच्या सुमधुर आवाजाने या चित्रपटातील गाणी अधिकच रंगतदार झाली आहेत..विठ्ठलभक्तांसाठी खास भेट! श्रद्धा अन् आत्मशोधाचा प्रवास उलगडणारे 'मुक्काम पोस्ट पंढरपूर' लवकरच रंगभूमीवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.