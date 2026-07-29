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'बंधिनी'मधून उलगडणार एका स्त्रीचा भावनिक प्रवास; चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज, 'या' दिवशी होणार प्रदर्शित

अश्विनी बागल अन् भूषण शिवतरे मुख्य भूमिकेत; संतोष मांजरीकर दिग्दर्शित 'बंधिनी' लवकरच चित्रपटगृहात!
bandhini

bandhini

esakal

Payal Naik
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मराठी चित्रपटांमध्ये स्त्री-केंद्री आणि सामाजिक विषयांवर भाष्य करणाऱ्या आशयघन सिनेमांची एक मोठी आणि समृद्ध परंपरा आहे. हीच उज्ज्वल परंपरा पुढे नेण्यासाठी 'बंधिनी' हा नवा मराठी चित्रपट येत्या ९ ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीस येण्यास सज्ज झाला आहे. नुकताच या चित्रपटाचा भव्य पोस्टर अनावरण सोहळा संपूर्ण टीमच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला.

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