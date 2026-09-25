Bandkhor Movie Revie: स्त्रीने स्वतःसाठी घेतलेल्या निर्णयांकडे समाज कोणत्या नजरेने पाहतो सांगणारा चित्रपट

महिलाप्रधान चित्रपट किंवा महिलांच्या विविध प्रश्नांवर भाष्य करणारे अनेक चित्रपट हिंदीबरोबरच मराठीतही यापूर्वी आलेले आहेत, मात्र महेश मांजरेकर दिग्दर्शित ‘बंडखोर’ हा चित्रपट या विषयाकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणारा आहे. स्वतःच्या मनाचा आवाज ऐकून जगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्त्रीला समाजाने ठरवून दिलेल्या चौकटी मोडाव्या लागतात आणि जेव्हा ती या चौकटींना न जुमानता स्वतःच्या इच्छेनुसार निर्णय घेते, तेव्हा तिच्या वाट्याला ‘बंडखोर’सारखी विशेषणं येतात; पण एखादी स्त्री आपल्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेते, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवते, स्वतःच्या आत्मसन्मानासाठी उभी राहते, तेव्हा ती खरंच बंडखोर असते का? की तिला बंडखोर ठरवणारी हीच पितृसत्ताक मानसिकता असते? ‘बंडखोर’ हा चित्रपट याच प्रश्नाचा धागा पकडत सहा स्त्रियांची भावनिक कहाणी सांगतो..या चित्रपटाची कथा वेगवेगळ्या परिस्थितीत जगणाऱ्या आणि संघर्ष करणाऱ्या सहा स्त्रियांच्या आयुष्याभोवती फिरते. मीरा (प्रियदर्शिनी इंदलकर) ही शहरात वाढलेली आणि आधुनिक विचारसरणीची तरुणी असते. ती ॲड फिल्म बनविणाऱ्या एका कंपनीत काम करीत असते. एके दिवशी अचानक तिला तिच्या गावावरून फोन येतो. फोनवर तिच्या आजोबांचे निधन झाल्याचे सांगितले जाते. ताबडतोब मीरा आपल्या गावी येते. गावी आल्यानंतर तिची आजी (छाया कदम), आई सीमा (तितिक्षा तावडे), शारदा (मृणाल कुलकर्णी), उर्वशी (नित्यश्री), रूपा (पूजा कातुर्डे), तिचा मामा (मंगेश देसाई) वगैरे मंडळींशी भेट होते. घरातील प्रमुख व्यक्ती गेल्यामुळे ही सगळी मंडळी एकत्र आलेली असतात. त्यानंतर एकेकाचे दुःख आणि व्यथा हळुवारपणे समोर येतात. मूळ कथानकाला उपकथानकांची जोड मिळत जाते आणि कथानक हळूहळू फुलत जाते..लेखक आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांचा हा चित्रपट स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा, स्वाभिमानाचा आणि अन्यायाविरुद्धच्या संघर्षाचा विषय मांडतो. समाजाने त्यांच्यावर लादलेल्या भूमिका आणि अपेक्षांना त्या कशा प्रकारे आव्हान देतात, संघर्ष करता करता त्यातून स्वतःच्या जगण्याचा मार्ग कसा निवडतात आणि समाजाने आखून दिलेली चौकट मोडून परिस्थितीला कशा सामोरे जातात, हे चित्रपटातून मांडले आहे. उत्तम कथानकाला कलाकारांनी आपल्या अभिनयाने चार चांद लावले आहेत..आधुनिक विचारसरणीची आणि काहीशी स्पष्टवक्ती अशी मीराची भूमिका प्रियदर्शिनीने समरसून साकारली आहे. हतबल आणि असहाय शारदाच्या भूमिकेचे बेअरिंग अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांनी सहजरीत्या पेलले आहे. या भूमिकेतील व्यथा आणि वेदना त्यांनी पडद्यावर उत्तम प्रकारे रेखाटल्या आहेत. अभिनेत्री छाया कदम यांनी समंजस आणि मनमिळावू अशा उषा आजीची भूमिका छान पेलली आहे. राहुलच्या भूमिकेत अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी आपली छाप सोडली आहे. विशेष म्हणजे मंगेश देसाई यांनी सामाजिक परंपरा आणि आपली प्रतिष्ठा जपणाऱ्या सदानंद या भूमिकेतील विविध भाव पडद्यावर उत्तम प्रकारे मांडले आहेत. मीरा आणि त्यांच्यातील शाब्दिक संघर्षही पडद्यावर प्रभावीपणे उभा राहतो. इरावती कर्णिक आणि सिद्धार्थ साळवी यांच्या दमदार संवादांनी चित्रपटाला चांगली जोड दिली आहे. .संगीत आणि पार्श्वसंगीताची जबाबदारी हितेश मोडक तसेच पियुष-महेश यांनी सांभाळली आहे. चित्रपटाचा पूर्वार्ध काहीसा संथ वाटतो. सुरुवातीला विविध व्यक्तिरेखा आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीची ओळख करून देण्यात वेळ जातो, मात्र उत्तरार्धात कथानक वेगाने पुढे सरकते आणि या स्त्रियांच्या संघर्षामागची कारणं आणि त्यांच्या भावविश्वाचा उलगडा अधिक परिणामकारकपणे होत जातो. महेश मांजरेकर यांनी एका महत्त्वाच्या विषयाला हात घालताना स्त्रीच्या स्वातंत्र्याकडे केवळ समाजाच्या चौकटीतून न पाहता तिच्या निर्णयामागची भावना, आत्मसन्मान आणि जगण्याची इच्छा यांचाही विचार केला आहे. सामाजिक रूढी आणि परंपरा जपताना स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा आणि तिच्या आत्मसन्मानाचाही विचार व्हायला हवा, हा विचार चित्रपट अधोरेखित करतो..एकूणच, ‘बंडखोर’ हा केवळ स्त्रियांच्या संघर्षाची कथा सांगणारा चित्रपट न राहता, स्त्रीने स्वतःसाठी घेतलेल्या निर्णयांकडे समाज कोणत्या नजरेने पाहतो, हा प्रश्नही प्रेक्षकांसमोर ठेवतो. विषयाची मांडणी, भावनिक प्रसंग आणि कलाकारांचा प्रभावी अभिनय यामुळे हा चित्रपट लक्षात राहतो..'कोण होणार करोडपती' साठी डिझायनर साडीऐवजी पैठणीच का नेसली? माधुरी दीक्षितने दिलं खरं उत्तर, म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.