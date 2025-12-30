Premier

लोकप्रिय अभिनेत्रीनं संपवलं जीवन; अभिनयाच्या दुनियेत मोठं स्वप्न उराशी बाळगलेल्या 'नंदिनी'चा दुर्दैवी अंत, चाहत्यांमध्ये शोककळा

Who Was Nandini CM? कन्नड व तमिळ मालिकांतील प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदिनी सी.एम. यांनी बंगळूर येथील निवासस्थानी आत्महत्या केली असून मृत्यूमागील कारणाचा तपास सुरू आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : कन्नड आणि तमिळ दूरदर्शन मालिकांमध्ये अभिनय करून लोकप्रिय झालेल्या अभिनेत्री नंदिनी सी. एम. हिने (Kannada Television Actress Nandini CM) सोमवारी बंगळूर येथील आर. आर. नगरमधील तिच्या राहत्या घरी आत्महत्या केली. तिच्या आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

