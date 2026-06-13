Bharat Bhagya Vidhata Review: २६/११ च्या त्या काळरात्री कामा हॉस्पिटलमध्ये काय घडलं; कसा आहे कंगनाचा चित्रपट?

स्टार: साडे तीन स्टार .मुंबईवर झालेला २६/११ चा अतिरेकी हल्ला हा भारताच्या इतिहासातील एक डाग आहे. आतापर्यंत या अतिरेकी हल्ल्यावर अनेक चित्रपट आणि वेबसीरिज आल्या आहेत. मात्र त्यामध्ये प्रामुख्याने पोलिस दल, सुरक्षा यंत्रणा आणि दहशतवादविरोधी कारवायांवर अधिक भर देण्यात आला. परंतु त्या भीषण रात्री कामा रुग्णालयात अतिरेकी हल्ला झाल्यानंतर नेमके काय घडले? तेथील परिचारिका, डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची मानसिक अवस्था कशी होती? साक्षात मृत्यू समोर असताना त्यांनी रुग्णांचे जीव कसे वाचविले...याची थरारक कथा म्हणजे भारत भाग्य विधाता चित्रपट. .या चित्रपटाची कथा एका पोलिस स्टेशनपासून सुरू होते. पोलिस अधिकारी (सयाजी शिंदे) परिचारिका गीता गंधारे (कंगना रानौत) हिला अतिरेकी अजमल कसाबची ओळख पटविण्यासाठी फोन करतात. परंतु तिच्या कुटुंबीयांचा या गोष्टीला विरोध असतो. कारण त्यांच्या मनात प्रचंड भीती असते आणि त्यानंतर ही कथा फ्लॅशबॅकच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना कामा रुग्णालयातील दैनंदिन घडामोडींमध्ये घेऊन जाते. मग सरकारी रुग्णालयातील धावपळ, अपुऱ्या साधनसामग्रीमध्ये रुग्णावर केले जाणारे उपचार, रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा वाढता दबाव, तसेच परिचारिकांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्ष, दररोजची आव्हाने, एकमेकींतील मैत्री यांचे वास्तववादी चित्रण चित्रपटाच्या पूर्वार्धात पाहायला मिळते. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर २००८ ची ती काळरात्र उगवते आणि कथानकाला नाट्यमय वळण मिळते. .दोन दहशतवादी रुग्णालयाच्या इमारतीत घुसतात आणि गोळीबार सुरू करतात. तेव्हा तेथील परिचारिका, डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांसमोर जीव वाचविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहते. मग सुरू होते ती एक निःशस्त्र, पण असामान्य धैर्याची लढाई. अत्यंत बिकट परिस्थितीत मानवी धैर्य, कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रसंगावधान राखून कोणत्याही शस्त्राशिवाय आपल्या हुशारीने आणि धैर्याने तेथील शूर परिचारिका आणि कर्मचारी आपला तसेच तेथील रुग्णांचा जीव कसा वाचवितात...मोठ्या धाडसाने मृत्यूवर विजय कसा मिळवितात याची ही थरारक कथा. .हा चित्रपट कामा रुग्णालयातील परिचारिका, डाॅक्टर्स आणि कर्मचारी यांचे धाडस, धैर्य, संयम, प्रसंगावधान आणि त्यांच्या शौर्याची कथा सांगणारा आहे. लेखक व दिग्दर्शक मनोज तपारिया यांनी सत्य घटनेवर आधारित हा चित्रपट बनविला आहे. दिग्दर्शकांनी चित्रपटाच्या पहिल्या भागामध्ये परिचारिकांचे दैनंदिन जीवन, सुख आणि दुःखे, रुग्ण आणि त्यांच्यातील संघर्ष अशा हलक्याफुलक्या पद्धतीने उत्तमरीत्या गुंफलेला आहे. मात्र दुसऱ्या भागामध्ये कथा थरारक आणि नाट्यमय घडामोडींनी पुढे सरकणारी आहे. दिग्दर्शकाने एक संवेदनशील विषय हाताळताना त्याला अधिक ड्रामा किंवा मेलोड्रामाचे स्वरूप न देता सुरुवातीला हलकाफुलका आणि त्यानंतर गंभीर स्वरूप दिले आहे. त्यांचा हा पहिलाच चित्रपट आहे आणि त्यांनी आपली परिपक्वता सिद्ध केली आहे..अभिनेत्री कंगना रानौतने आपण एक परिपक्व आणि कुशल अभिनेत्री आहोत हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. चित्रपटाच्या प्रत्येक फ्रेममध्ये तिने आपली छाप उमटविली आहे. कंगनाबरोबरच अभिनेत्री स्मिता तांबे, गिरीजा ओक-गोडबोले, आशा शेलार, सुहिता थत्ते, इशा डे, प्रिया बेर्डे, रसिका आगाशे आदी कलाकारांनी आपापल्या भूमिका उत्तमरीत्या वठविल्या आहेत. सिनेमॅटोग्राफर अयान सिल यांनी सरकारी रुग्णालय..तेथील लहान लहान तपशील आणि वातावरण तसेच अतिरेकी घुसल्यानंतर सगळ्यांच्या मनातील भीती आणि घालमेल अशा काही बाबी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये उत्तम टिपलेल्या आहेत. चित्रपटाचे संगीत आणि पार्श्वसंगीत ही आणखी एक जमेची बाजू आहे. कलादिग्दर्शनही छान झाले आहे. चित्रपटातील संवाद दमदार झाले आहेत. तरीही चित्रपटाचा पूर्वार्ध काहीसा लांबलेला आहे. दिग्दर्शकाने मूळ मुद्यापर्यंत पोहोचायला अधिक वेळ घेतलेला आहे. असो. हा चित्रपट म्हणजे परिचारिकांच्या धैर्याची, धाडसाची, माणुसकीची आणि शौर्याची कथा सांगणारा आहे. .आणखी एका मराठी अभिनेत्रीची 'धमाल ४' मध्ये एंट्री; करणार अजय देवगनसोबत काम, भूत बनलेल्या अभिनेत्रीला ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.