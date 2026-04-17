खरातसारखी प्रकरण थांबणार नाहीत! भारत गणेशपुरे असं का म्हणाले? म्हणाले, 'लोकांना पैशांची इतकी हाव...'

'चला हवा येऊ द्या' मधून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय अभिनेते- विनोदवीर भारत गणेशपुरे यांनी आपल्या विनोदाच्या टायमिंगने प्रेक्षकांना पोट धरून हसवलंय. सध्या सगळीकडे खरात प्रकरण चांगलंच गाजतंय. आता या प्रकरणावर भारत यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिलीये. त्यांनी हे सगळे प्रकार होतंच राहणार असं म्हटलंय. त्यामागचं कारणही त्यांनी सांगितलंय. सोबतच कलाकारांना आता काहीही बोलण्याचं स्वातंत्र उरलेलं नाही असंही ते म्हणालेत. .भारत यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. त्यात बोलताना ते म्हणाले, 'हे परंपरागत चालत आलेलं आहे. म्हणजे वर्षानुवर्ष. खरात आज नाही जन्माला आला. असे अनेक खरात आलेत आणि याच्यापुढेही जन्माला येणार आहेत. त्यामुळे कसं होतं ना की शालेय शिक्षण पाहिजे. तिथून ती सुरुवात करायला पाहिजे. हे म्हणजे आपण पोरांना सांगतो की कचरा करू नका. तसं नाही. तुम्ही त्यांच्यासमोर कचरा करू नका. त्यांना सांगू नका उलट तसे वागा. हे प्रकरण थांबणार नाही. इतकी भीती आहे. इतकी हाव आहे पैशांची. मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. त्याच्यातून हे सगळे प्रकार आलेले आहेत. हे थांबणार नाहीत. आपण कितीही केलं तरी.'.ते पुढे म्हणाले, 'साधू संतांनी सांगितलंय त्याच्याआधी हे करू नका. हे सगळं थोतांड आहे. गाडगे महाराज सांगून गेले. हे वाचा. गाथा वाचा. सगळे सांगून गेले. त्यातल्या त्यात कलावंत म्हणून आपली जबाबदारी काय आहे की अवेअर करत राहणं की हे करू नका. त्यातलाच हा 'सालबर्डी' चित्रपट आहे. की हे सगळं विनाशाकडे नेणारं आहे. आणि आजकाल इतक्या भावना दुखावणाऱ्या गोष्टी झाल्यात पहिले कलाकार कशाहीवर भाष्य करत होते. बिनधास्त बोलत होते. पण आता तसं बोलता येत नाही. तुम्ही थोडंसं जरी बोलले तरी लगेच लोकांच्या भावना दुखावतात. तुमच्या घरावर गोटे येतात. तुमच्या मुलाबाळांना त्रास दिला जातो.'.भारत पुढे म्हणाले, 'सगळं संकुचित वृत्तीचं झालंय. सगळ्या धर्माची लोकं संकुचित वृत्तीची झालीयेत. आजकाल बोलावं वाटत असलं तरी बोलता येत नाही. माझं घर आहे, मुलं आहेत. आता शिवाजी प्रत्येकाला पाहिजे पण शेजारच्या घरात असं झालंय.'