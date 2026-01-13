Premier

१०० कोटींची गुंतवणूक आणि सुनील शेट्टीचं सूत्रसंचालन; 'भारत के सुपर फाउंडर्स'चा ट्रेलर लाँच; कुठे पाहाल शो?

SUNIEL SHETTY NEW SHOW BHARAT KE SUPER FOUNDER TRAILER : हा कार्यक्रम केवळ कल्पना मांडण्यापुरता मर्यादित नसून, यात छोट्या शहरांतील उद्योजकांना (Founders) प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरने त्यांच्या 'भारत के सुपर फाउंडर्स' या नवीन रिअॅलिटी सिरीजचा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. १६ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या या शोमध्ये बॉलीवूड अभिनेता सुनील शेट्टी सूत्रसंचालक आणि मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. भारतातील छोट्या शहरांतील उद्योजकांना आणि त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरेल.

