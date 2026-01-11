Premier

BBM 6 UPDATE:'लक्ष्मीनिवास' फेम अभिनेत्रीची 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये एंट्री; प्रेक्षकांना आश्चर्याचा धक्का

TANVI KOLTE IN BBM6: 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये प्रेक्षकांना पहिला आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेत्रीची बीबीएम ६ मध्ये एंट्री झाली आहे.
'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये आता नवनव्या सदस्यांची एंट्री होतेय. प्रेक्षक या सीझनमध्ये नेमकं कोण कोण असणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. आतापर्यंत सोनाली राऊत, सचिन कुमावत, दीपाली सय्यद, आणि सागर कारंडे यांची 'बिग बॉस मराठीच्या घरात एंट्री झालीये. मात्र त्यांच्या पाठोपाठ एका जोडीने घरात प्रवेश केलाय. त्या जोडीतील पहिला अभिनेता म्हणजे मालिका विश्वातील गाजलेला अभिनेता आयुष संजीव आहे. आयुष हा 'बॉस माझी लाडाची या मालिकेत दिसला होता. तर त्याच्यासोबत 'लक्ष्मीनिवास' या मालिकेतील अभिनेत्री आहे.

