Premier

Big Boss Marathi 6 : प्रेमाची कबुली दिल्यानंतरच नात्यात दुरावा? बिग बॉस ६च्या नव्या प्रोमोने विशाल–रुचिताच्या नात्यावर प्रश्नचिन्ह

Vishal and Ruchita : बिग बॉसच्या घरात पुन्हा एकदा नात्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. बिग बॉस ६ च्या नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे. विशाल–रुचिताच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे संकेत मिळत असून घरात नॉमिनेशन टास्कमुळे तणाव वाढला आहे.
Vishal and Ruchita

Vishal and Ruchita

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बिग बॉस ६ च्या घरामध्ये दररोज काही ना काही नवीन ड्रामा पाहायला मिळतो. घरातील खेळ असो किंवा स्पर्धकांच्या नात्यांमधील बदल असो, प्रत्येक दिवशी काहीतरी घडतच असते. घरातील ग्रुप्समध्येही सतत बदल होताना दिसत आहेत.

Loading content, please wait...
drama
viral
Tension
Rakhi Sawant
marathi drama
Promotion
viral video
Reality show participation

Related Stories

No stories found.