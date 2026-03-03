Big Boss Marathi 6 : प्रेमाची कबुली दिल्यानंतरच नात्यात दुरावा? बिग बॉस ६च्या नव्या प्रोमोने विशाल–रुचिताच्या नात्यावर प्रश्नचिन्ह

बिग बॉस ६ च्या घरामध्ये दररोज काही ना काही नवीन ड्रामा पाहायला मिळतो. घरातील खेळ असो किंवा स्पर्धकांच्या नात्यांमधील बदल असो, प्रत्येक दिवशी काहीतरी घडतच असते. घरातील ग्रुप्समध्येही सतत बदल होताना दिसत आहेत..घरातील सर्वात चर्चेत असलेली जोडी म्हणजे विशाल आणि रुचिता. नुकतेच विशाल आणि रुचिताने आपल्या नात्याची कबुली दिली होती. त्यांच्या या कबुलीनंतर घरामध्ये प्रेमाचे वातावरण निर्माण झाले होते..बिग बॉस आता राखीची वाट लावणार! कन्फेशन रुममध्ये बोलावून हाताला खेचत बाहेर काढलं? घरात नक्की काय घडलं?.मात्र, आता शोचा नवीन प्रोमो समोर आला असून त्यामध्ये विशाल आणि रुचिताच्या नात्यात दुरावा आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे त्यांच्या नात्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. घरात नेमके काय सुरू आहे, असा प्रश्न प्रेक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे..नवीन प्रोमोमध्ये विशाल आणि रुचिता एकत्र सोफ्यावर बसून वाद घालताना दिसतात. एक वेळ अशी येते कि, रुचिता चिडून तिथुन निघून जाते. आणि घरात गेल्यावर ती बोलता बोलता चक्कर येऊन पडते. आत्ता त्यांच्या नात्याचं आणि घरातल्या वातावरणच कोणतं रूप दिसेल हे पाहावं लागे.रुचिता विशालच्या प्रेमात पडली? बिग बॉसच्या घरात Love अँगल? रडत म्हणाली, 'मला त्याच्या प्रेझेन्स फार आवडतो'.नवीन प्रोमो प्रसिद्ध झाल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रेक्षकांकडून कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पडत आहे. दरम्यान, येणाऱ्या भागामध्ये नॉमिनेशनचा टास्क पार पडणार आहे. या टास्कमध्ये कोणता नवा वाद निर्माण होतो आणि राखी सावंत नेमकी कोणाला नॉमिनेट करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..तसेच विशाल-रुचिताच्या नात्याचा पुढील प्रवास कसा असणार, हे पाहणेही रंजक ठरणार आहे. या आठवड्यात नेमके कोणते स्पर्धक नॉमिनेट होणार, याची उत्सुकताही शिगेला पोहोचली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.