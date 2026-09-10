खंजिरीचे बोल! राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची कथा आता मोठ्या पडद्यावर; 'हा' अभिनेता साकारतोय मुख्य भूमिका, तुम्ही ओळखलंत?

सध्या नीम करोली बाबा यांच्या आयुष्यावर आधारित 'हनुमान अंश' हा चित्रपट थिएटरमध्ये धुमाकूळ घालतोय. हा चित्रपट प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलाय. नीम करोली बाबा यांच्यावरील या चित्रपटाने इतर चित्रपटांना धूळ चारलीये. महाराष्ट्राला देखील अशी मोठी संत परंपरा लाभलीये. महाराष्ट्राची ही भूमी संतांच्या स्पर्शाने पावन झालीये. संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई अशा अनेक संतांची भजनं आजही आवडीने गायली जातात. ज्यांनी भक्तीवर विश्वास ठेवायला शिकवलं. अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी मदत केली. अशाच एका संताची कथा आता मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. .राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे भजन हे समाजप्रबोधन, राष्ट्रभक्ती आणि भक्तीचा अनोखा संगम होते. त्यांनी खंजिरीच्या माध्यमातून गाईलेली भजने संपूर्ण महाराष्ट्रात व देशात लोकप्रिय झाली. महाराज आपल्या हातात खंजिरी घेऊन अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेत प्रबोधनपर भजने सादर करत असत. संसारी माणसाला परमेश्वराची भक्ती कशी करावी, अंधश्रद्धा निर्मूलन, राष्ट्रप्रेम, आणि मानवता हे त्यांच्या भजनांचे मुख्य विषय होते. '"तुझे सगुण रूप ध्यावे । माधवा ! केशवा ! ध्यावे तुला जीवभावे ॥", "मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव्ह" हंसी अनेक भजनं त्यांनी गायली. आता तुकडोजी महाराजांची जीवनगाथा मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. या चित्रपटाचं नाव आहे 'खंजिरीचे बोल'. .'खंजिरीचे बोल' या चित्रपटात लोकप्रिय मराठी अभिनेता प्रसाद ओक मुख्य भूमिकेत दिसतोय. नुकतंच या चित्रपटाचा पोस्टर रिलीज करण्यात आला. यात प्रसाद ओक तंतोतंत महाराजांच्या भूमिकेत दिसतोय. अनेक नेटकऱ्यांनी तो खरंच महाराजांच्या भूमिकेत एकरूप झालाय असं म्हटलंय. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .पत्राच्या घरापासून सुरुवात; आज हक्काच्या घरात गृहप्रवेश, पण सुख पाहायला बहीण नाही, लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सरची पोस्ट चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.