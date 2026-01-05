Premier

Blue Drum : चर्चेतील मेरठ हत्याप्रकरणावर आधारित डॉक्यू-सीरिज लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Meerut Crime Story : मेरठच्या गाजलेल्या हत्याकांडाची थरारक सत्यकथा आता ओटीटी डॉक्यू-सीरिजमधून उलगडणार
सकाळ डिजिटल टीम
काही गुन्हे असे असतात, जे केवळ एका शहराला नाही तर संपूर्ण देशाला हादरवून सोडतात. उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे घडलेलं हत्याकांड असेच एक प्रकरण ठरले होतं.नवऱ्याची निर्घृण हत्या करून मृतदेह ड्रममध्ये लपवण्याची ही घटना तेव्हा चर्चेचा विषय बनली होती.

