बड्या बॉलिवूड अभिनेत्याचा MMS लीक; १ मिनिट ३० सेकंदाच्या व्हायरल व्हिडिओने खळबळ, बेडवर...

गेल्या काही काळात MMS व्हायरल होण्याचं प्रमाण वाढताना दिसतंय. गेल्या काही दिवसात अनेक MMS ची चर्चा झाली. बॉलिवूड कलाकारांचेही असे काही व्हिडिओ व्हायरल झालेत. मात्र आता एकही एका अभिनेत्याचा MMS सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 'बिग बॉस गाजवणारा एजाज खान सध्या त्याच्या MMS मुळे चर्चेत आहे. इतकंच नाही तर एका इन्फ्लुएन्सरने देखील त्याच्यावर गंभीर आरोप केलेलं आहेत. त्यामुळे तो पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. आता त्याच्याबद्दल सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया देखील उमटत आहेत. .नुकतायच दिल्लीतील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फिट वर्षा हिने इंस्टाग्रामवर बिग बॉस 7 मधील स्पर्धक एजाज खान याच्यावर थेट आरोप केले. सोबतच त्याचा पुरावा म्हणून काही कथित चॅट्स शेअर केले. या पोस्टसोबत वर्षाने कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं, 'सगळेच एक्सपोज करत आहेत, म्हणून मीही एका बिग बॉस कंटेस्टंटला एक्सपोज करायचं ठरवलं.' वर्षाने शेअर केलेल्या चॅट्समध्ये एजाज वर्षाला, 'तू दिल्लीची आहेस, मीही दिल्लीमध्ये आहे', असं म्हणत आपला व्हॉट्सॲप नंबर शेअर करतो. यावर वर्षा विचारते, 'तू मला नंबर का देतोयस?' त्यावर एजाज खान उत्तर देतो, 'बोलण्यासाठी. आपण एकत्र काही करू शकतो.' या संभाषणाच्या शेवटी वर्षा त्याला थेट 'गेट लॉस्ट' असं उत्तर देते..हे प्रकरण समोर येत नाही तोच त्याचा एक कथित MMS देखील व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एजाज खान एका महिलेसोबत दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. व्हिडिओमधील व्यक्ती एजाजसारखा दिसत असून तो महिलेसोबत बेडवर झोपलेला दिसतोय. मात्र, हा व्हिडिओ खरा आहे की एआयद्वारे तयार करण्यात आला आहे याची कोणतीही अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. या संपूर्ण MMS लीक आणि चॅट्स वादावर एजाज खान याच्याकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे नेटकरी आता यावर एजाज काय म्हणतो याची वाट पाहत आहेत. एजाजच्या प्रतिक्रिया न देण्याने तो व्हिडिओ खरा असल्याचा दावा केला जात आहे.