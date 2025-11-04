Premier

धक्कादायक! वर्षभरापासून UAE च्या तुरुंगात आहे सेलिना जेटलीचा भाऊ; भावासाठी झगडतेय अभिनेत्री, नेमकं प्रकरण काय?

CELINA JAITLEY BROTHER CASE UPDATE: अभिनेत्री सेलिना जेटली हीचा भाऊ निवृत्त मेजर विक्रांत कुमार जेटली गेल्या वर्षभरापासून युएईच्या तुरुंगात कैद आहे.
celina jaitley

celina jaitley

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री सेलिना जेटली सध्या तिच्या भावाच्या अटकेमुळे चर्चेत आहे. सेलिना हिचा भाऊ, निवृत्त मेजर विक्रांत कुमार जेटली, यांना सप्टेंबर २०२४ पासून संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये ताब्यात घेण्यात आलं आहे. भावासाठी सेलिनाने आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विक्रांत गेल्या १४ महिन्यांहून अधिक काळ अटकेत असून, भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तातडीने आवश्यक कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत पुरवावी, अशी मागणी सेलिनाने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
bollywood actress
Entertainment news
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com