धक्कादायक! वर्षभरापासून UAE च्या तुरुंगात आहे सेलिना जेटलीचा भाऊ; भावासाठी झगडतेय अभिनेत्री, नेमकं प्रकरण काय?

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री सेलिना जेटली सध्या तिच्या भावाच्या अटकेमुळे चर्चेत आहे. सेलिना हिचा भाऊ, निवृत्त मेजर विक्रांत कुमार जेटली, यांना सप्टेंबर २०२४ पासून संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये ताब्यात घेण्यात आलं आहे. भावासाठी सेलिनाने आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विक्रांत गेल्या १४ महिन्यांहून अधिक काळ अटकेत असून, भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तातडीने आवश्यक कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत पुरवावी, अशी मागणी सेलिनाने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली आहे..आता या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला (MEA) नोटीस बजावली आहे आणि चार आठवड्यांत प्रकरणाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने सेलिना आणि तिच्या भावामध्ये संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यास तसेच या प्रकरणासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून कुटुंबाला त्यांच्याबद्दल नियमित माहिती मिळू शकेल. .काय आहे प्रकरण? अनेक वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने न्यायालयात असे सांगितले आहे की विक्रांत जेटली यांना "राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित एका प्रकरणात" अटक करण्यात आली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, विक्रांत जेटली यांच्या अटकेचे औपचारिक आणि नेमके आरोप काय आहेत, याची माहिती त्यांच्या कुटुंबाला आणि कायदेशीर टीमला अद्याप मिळालेली नाही. सेलिना जेटली यांच्या याचिकेत असा दावा केला आहे की त्यांच्या भावाला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले आहे..विक्रांत जेटली हे भारतीय सैन्याच्या ३ पैरा स्पेशल फोर्सेसमधून निवृत्त झाले आहेत. त्यांनी TES (Technical Entry Scheme) द्वारे सैन्यात प्रवेश केला होता. ते नंतर UAE मध्ये व्यापार, सल्ला आणि जोखीम व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करणाऱ्या माटीती ग्रुपचे सीईओ बनले. विक्रांत २०१६ मध्ये UAE मध्ये गेले होते. .न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सेलिनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाला तिने "आशेचा किरण" असे म्हटलं आहे. सेलिनाने आपल्या याचिकेत सांगितलं होतं की, तिने आपल्या भावाच्या मदतीसाठी MADAD पोर्टलवर तक्रार नोंदवली आणि भारतीय दूतावास तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन सर्व शक्य मार्ग अवलंबले आहेत. तिच्या वतीने ॲडव्होकेट राघव काकर, रिभव पांडे आणि माधव अग्रवाल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी होणार आहे.