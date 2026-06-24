ओंकार भोजनेच्या गाजलेल्या स्कीटवर विद्या बालन फिदा; स्वतः बनवला रील, व्हिडिओ पाहून नेटकरी खुश

आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री विद्या बालन सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या कार्यक्रमाने फक्त मराठी प्रेक्षकांनाच नाही तर बॉलिवूड कलाकारांनादेखील वेड लावलंय. बॉलिवूड कलाकार देखील हास्यजत्रेचे फॅन आहेत. त्यातलीच एक फॅन म्हणजे विद्या बालन. यापूर्वीही विद्याने अनेकदा मजेशीर रील शेअर केलेत. आता विद्याने आणखी एक धम्माल रील शेअर केलाय जो हास्यजत्रेतील कलाकार ओंकार भोजनेच्या गाजलेल्या संवादावर आहे. तिचा हा रील चांगलाच गाजतोय. .विद्याने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यात ती ओंकार आणि नम्रताच्या गाजलेल्या 'अगं अगं आई' या स्कीट मधला डायलॉग बोलताना दिसतेय. ती म्हणते, 'काय लागतं जगण्यासाठी? अन्न वस्त्र निवारा बास्स... मोबाईल लागतो बास्स... टीव्ही लागतो बास्स... आणि इकडे तिकडे फिरायला बाईक लागते... बाईकमध्ये टाकायला पेट्रोल लागतं... रिचार्ज करायला पैसे लागतात... जेवायला चायनीज लागतं... बापरे! लय काय काय लागतंय'. असे डायलॉग ती मिमिक करते. .विद्याचा हा रील सध्या जोरदार व्हायरल होतोय. चाहते तिच्या या अंदाजावर फिदा झालेत. या रिलवर अनेक कलाकारांनी प्रतिक्रियादेखील दिल्यात. अभिनेत्री सई ताम्हणकरने त्यावर Yayyyyy mam ! अशी कमेंट केलीये. नम्रता संभेरावने wohoooo अशी कमेंट करत हसण्याचे इमोजी पोस्ट केले आहेत. तर अनेकांनी विद्याला हास्यजत्रेमध्ये येण्याचं आवाहन केलंय. विद्याचा हा अंदाज प्रेक्षकांना भावलाय हे नक्की. .कुणासारखा दिसतो विकी कौशल- कतरिना कैफचा मुलगा विहान? आजोबा श्याम कौशल यांनी सांगितलं गुपित, म्हणाले- त्याचा चेहरा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.