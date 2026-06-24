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ओंकार भोजनेच्या गाजलेल्या स्कीटवर विद्या बालन फिदा; स्वतः बनवला रील, व्हिडिओ पाहून नेटकरी खुश

VIDYA BALAN NEW REEL: लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री विद्या बालन हिने 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधील गाजलेल्या डायलॉगवर रील बनवलाय.
VIDYA BALAN OMKAR BHOJANE SKIT

VIDYA BALAN OMKAR BHOJANE SKIT

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री विद्या बालन सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या कार्यक्रमाने फक्त मराठी प्रेक्षकांनाच नाही तर बॉलिवूड कलाकारांनादेखील वेड लावलंय. बॉलिवूड कलाकार देखील हास्यजत्रेचे फॅन आहेत. त्यातलीच एक फॅन म्हणजे विद्या बालन. यापूर्वीही विद्याने अनेकदा मजेशीर रील शेअर केलेत. आता विद्याने आणखी एक धम्माल रील शेअर केलाय जो हास्यजत्रेतील कलाकार ओंकार भोजनेच्या गाजलेल्या संवादावर आहे. तिचा हा रील चांगलाच गाजतोय.

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