Movie Review : बॉर्डर 2 - रणभूमीवर उलगडणारी देशप्रेमाची गाथा

Bollywood News : दिग्दर्शक जे. पी. दत्ता यांनी मोठी स्टारकास्ट घेऊन 'बाॅर्डर' हा चित्रपट बनविला होता. १९९७ मध्ये आलेल्या या चित्रपटाने बाॅक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली होती. तो एक युद्धपट असला तरी त्यामध्ये भावभावनांचे तसेच नातेसंबंधांचे उत्तम मिश्रण होते. त्यामुळे या चित्रपटाचा दुसरा भाग अर्थात 'बाॅर्डर २' येणार म्हणून सगळ्यांना उत्सुकता लागलेली होती..गेले अनेक दिवस बी टाऊनमध्ये याच चित्रपटाची चर्चा रंगलेली होती. अखेर ती उत्सुकता पूर्ण करणारा तसेच मूळच्या 'बाॅर्डर' चित्रपटाचा आत्मा आणि भावना जपणारा असा हा सीक्वेल आहे. कलाकारांचा लाजवाब अभिनय, दमदार व धारदार संवाद आणि सुरेल संगीत या बाबींबरोबरच देशप्रेमाची उत्तम भावना जपणारा असा हा चित्रपट आहे. देशभक्तीबरोबरच मैत्री, प्रेम, आपुलकी, धैर्य, धाडस आणि भावभावनांचे उत्तम मिश्रण असणारा... १९७१ मध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तानमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असा हा चित्रपट आहे. भारतीय सशस्त्र दलातील शूर जवानांची ही कहाणी आहे..लेफ्टनंट कर्नल फतेह सिंग कलेर (सनी देओल) यांच्या मार्गदर्शनाखाली होशियार सिंग दहिया (वरुण धवन), निर्मलजित सिंग सेखों (दिलजीत दोसांझ) आणि एम. एस. रावत (अहान शेट्टी) राष्ट्रीय अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेत असतात. यादरम्यान होशियार सिंग, निर्मलसिंग आणि रावत यांच्यामध्ये चांगली मैत्री होते. त्यानंतर त्याच बॅचमेटचे हे तिन्ही जिवलग मित्र संरक्षण दलात अधिकारी म्हणून रुजू होतात. निर्मलजित सिंग सेखों (दिलजीत दोसांझ) हा आता श्रीनगर तळावर भारतीय हवाई दलातील एक धाडसी लढाऊ वैमानिक असतो. मेजर होशियार सिंग दहिया (वरुण धवन) आपल्या बटालियनसह जम्मू-पठाणकोट परिसरात सज्ज असतो तर या गटातील तिसरा मित्र एम. एस. रावत (अहान शेट्टी) आता नौदलात अधिकारी असून समुद्रातील सीमांचे रक्षण करीत असतो. दरम्यान, निर्मलसिंगचे लग्न असते. पंजाबमधील त्यांच्याच गावात मनजीत (सोनम बाजवा)सोबत लग्न होणार असते. या लग्नाला त्याचे जवळचे मित्र अर्थात मेजर होशियार सिंग दहिया आणि लेफ्टनंट कमांडर महेंद्र एस. रावत (अहान शेट्टी) उपस्थित राहतात. या लग्नाच्या वेळी या तिघांना कळवले जाते, की भारत-पाकिस्तान सीमेवर परिस्थिती गंभीर झाली आहे आणि त्यांना तत्काळ कर्तव्यावर रुजू व्हायचे आहे. त्याप्रमाणे ते तिघेही आपल्या राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी ड्युटीवर हजर होतात..लेफ्टनंट कर्नल फतेह सिंग कलेर (सनी देओल) जे या तिघांचेही प्रशिक्षक असतात ते आता जम्मूच्या मुनाव्वर तवी प्रदेशात तैनात असतात. त्याच वेळी पाकिस्तानी सैन्य राजस्थान, पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या सीमा ओलांडून धुमाकूळ घालण्यास सज्ज असते आणि मग पुढे काय होते ते कथानक पडद्यावर पाहिलेले बरे. 'बाॅर्डर २' या चित्रपटाची तुलना 'बाॅर्डर' या चित्रपटाशी होणे स्वाभाविक आहे; परंतु हा चित्रपट स्वतःचे वेगळे अस्तित्व जपणारा आणि देशभक्तीची भावना पुन्हा जागृत करणारा आहे..१९७१ मध्ये भारत-पाकिस्तानमध्ये बसंतरा येथे झालेल्या युद्धावर आधारलेला हा चित्रपट आहे. दिग्दर्शक अनुराग सिंग यांनी या कथेची मांडणी अचूक आणि दमदार केली आहे. त्यांनी केवळ ही कथा युद्ध आणि युद्धजन्य परिस्थिती यावर केंद्रित न करता सैनिकांच्या कुटुंबातील भावभावना, मैत्री, प्रेम याबरोबरच सीमेलगतच्या नागरिकांची मानसिक अवस्था वगैरे घटकांची अचूक वीण बांधलेली आहे. त्यामुळे चित्रपट अधिक प्रभावी झाला आहे. तांत्रिकदृष्ट्यादेखील चित्रपट उजवा झाला आहे. . सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मेधा राणा आणि मोना सिंग आदी कलाकारांनी आपापल्या वाट्याला आलेल्या भूमिका छान वठवल्या आहेत. विशेष म्हणजे, अभिनेते सनी देओल यांनी चित्रपटाचा अधिक डोलारा आपल्याच खांद्यावर घेतलेला आहे.लेफ्टनंट कर्नल फतेह सिंग कलेर ही भूमिका अधिक धारदार व कडक आहे. त्यांनी या भूमिकेचे धागेदोरे पडद्यावर छान टिपलेले आहेत. वरुण धवन, दिलजीत आणि अहान यांनीही आपापल्या भूमिका समरसून साकारल्या आहेत. .चित्रपटातील संगीत सुरेल ठरले असून ते कथेला पुढे नेण्यास प्रभावीपणे सहाय्यक ठरले आहे. 'मिट्टी के बेटे, जो वापस ना लोटे...' या गाण्याचे शब्द आपल्या मनाचा ठाव घेणारे आहेत. 'तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे... आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे' असे काही संवाद धारदार आणि कडक आहेत. अंगावर शहारे आणणारे आणि देशभक्तीची भावना चेतावणारे आहेत. चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी उत्तम झाली आहे. तरीही चित्रपटाची लांबी ही खटकणारी बाब आहे. काही दृश्ये अतिताणण्यात आली आहेत. तरीही एकूणच सांगायचे तर धैर्य, धाडस आणि देशभक्ती जागविणारा हा चित्रपट आहे..