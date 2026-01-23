Border 2 X Review: झकास की भकास? प्रेक्षकांना कसा वाटला 'बॉर्डर २'; काय म्हणाले नेटकरी?

अनेक महिने प्रेक्षक 'बॉर्डर २' चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक होते. अखेर २३ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिवसाच्या काही दिवस आधी हा राष्ट्रभक्तीपर चित्रपट प्रदर्शित झालाय. यात अभिनेता सनी देओल मुख्य भूमिकेत आहे. तर या चित्रपटातून तो पुन्हा एकदा युद्धाच्या मैदानावर दिसणार आहे. त्याच्यासोबत वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी मुख्य भूमिकेत आहेत. जे पी दत्ता यांच्या १९९७ साली आलेल्या बॉर्डर या चित्रपटाचा हा सिक्वेल आहे. या चित्रपटाची जेवढी गाणी प्रदर्शित झाली ती ऐकून प्रेक्षकांनी हा चित्रपट चांगला असेल असा अंदाज लावला होता. आता पाहूया या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षक काय म्हणतायत. .'बॉर्डर २' चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. चित्रपटाचा पहिला शो पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर (X/Twitter) आपली मते मांडली आहेत. एका युजरच्या मते, चित्रपटामध्ये देशभक्ति आणि शौर्य दाखवण्याचा प्रयत्न झाला आहे, परंतु सादरीकरणामध्ये (Presentation) चित्रपट पूर्णपणे यशस्वी झालेला नाही. काही युद्धाचे प्रसंग उत्तम असले तरी, भावनिक दृश्ये अनेकदा बनावट वाटतात. काही प्रेक्षकांनी तक्रार केली आहे की, चित्रपटाची कथा काही ठिकाणी खूप संथ होते. एकंदरीत हा चित्रपट जुन्या आठवणींवरच (Nostalgia) जास्त अवलंबून असल्याचे दिसून येते..एका युजरने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करताना लिहिले की, "देशभक्तीच्या नावाखाली काहीही बनवले आहे. 'बॉर्डर'च्या पहिल्या भागात जी गोष्ट होती, ती यात जाणवली नाही." दुसरीकडे, अनेक प्रेक्षक सनी देओलला 'वन मॅन शो' म्हणत आहेत. विशेषतः सनी देओलच्या इंट्रोडक्शन सीनचे (Entry Scene) सर्वत्र खूप कौतुक होत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, जुन्या 'बॉर्डर'शी तुलना केल्यामुळे काहींची निराशा झाली आहे, तर सनी देओलच्या चाहत्यांसाठी हा चित्रपट एक पर्वणी ठरत आहे..तेव्हा अहिल्यादेवी सोडणार होत्या 'पारू' मालिका; म्हणाल्या- एकटीच बसून रडत होते...;असं काय घडलेलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.