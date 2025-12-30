Premier

ना चेहरा, ना निमित्त, चार खून, शून्य पुरावे.... ‘केस नं. ७३’ मध्ये उलगडणार मुखवट्यामागील रहस्य; दिसणार हे कलाकार

CASE NO. 73 RELEASE DATE:'केस नं. ७३'चं पोस्टर समोर आलंय. यात या चित्रपटात दिसणाऱ्या कलाकारांची नावं उघड झालीयेत.
case no. 73

case no. 73

Payal Naik
प्रत्येक चेहऱ्यावर एक मुखवटा असतो आणि या मुखवट्यामागे असतात सुखदुःखाच्या असंख्य मानवी भावभावना.. ज्या आपल्याला कधीच दिसत नाही, आणि सोबत मुखवट्यामागे दडलेली अनेक रहस्य..!! या मुखवट्यामागचा खरा चेहरा समोर आला की आपणही चक्रावून जातो... अशीच एक चक्रावून टाकणारी कथा घेऊन येत आहे ‘केस नं. ७३’. ना चेहरा, ना निमित्त, चार खून, शून्य पुरावे.... अशा टॅगलाईनसह आलेल्या ‘केस नं. ७३’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर आपल्यासमोर असंख्य प्रश्न उभं करतं.

