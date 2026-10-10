एका मृत्यूभोवती गुंफलेलं गूढ, संशयाचं जाळं अन् अनपेक्षित वळणं; अजय पुरकरांचा ‘केस नं. ९९’ येतोय ओटीटीवर

मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारे अजय पुरकर आता दिग्दर्शनाच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत. अजय पुरकर आणि सई अजय पुरकर दिग्दर्शित ‘केस नं. ९९’ या आगामी मराठी सस्पेन्स-थ्रिलरचा ट्रेलर आणि पोस्टर आज प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटातून दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रात नवी वाटचाल सुरू करत अजय पुरकर यांनी एका रहस्यमय आणि उत्कंठावर्धक कथेला पडद्यावर मांडले आहे. या चित्रपटाचा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर होणार आहे. .अजय पुरकर, चिन्मय मांडलेकर आणि मृण्मयी देशपांडे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाची कथा एका अनपेक्षित घटनेपासून सुरू होते. एका मृत्यूभोवती निर्माण होणारे प्रश्न, त्यामागचं सत्य शोधण्याचा प्रयत्न आणि तपास जसजसा पुढे जातो तसतशी गुंतत जाणारी परिस्थिती यामुळे ‘केस नं. ९९’मध्ये प्रेक्षकांना सुरुवातीपासूनच उत्सुकता कायम ठेवणारा थरार अनुभवायला मिळणार आहे..ट्रेलरमधून या प्रकरणाची फक्त एक झलक प्रेक्षकांसमोर आली आहे; मात्र तपास अधिकाऱ्याच्या नजरेतून पुढे जाणाऱ्या या कथेत संशयाचे जाळे आणि बुद्धीचे डावपेच यांची लढाई पहायला मिळते. या प्रकरणात नेमकं सत्य काय, कोणावर विश्वास ठेवायचा आणि या घटनांमागचं गूढ काय, याची उत्तरं चित्रपट पाहिल्यावरच मिळतील. .ट्रेलर आणि पोस्टरच्या प्रदर्शनानंतर आता ‘केस नं. ९९’च्या रहस्यामागे नेमकं काय दडलं आहे, याची उत्सुकता वाढली असेलच. मात्र या प्रकरणाचा खरा उलगडा आणि कथेला मिळणारं अनपेक्षित वळण जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना १६ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ‘केस नं. ९९’चा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केवळ अल्ट्रा झकासवर पाहता येणार आहे..सोनाली बेंद्रेला 'अगं बाई अरेच्चा!' या चित्रपटातील 'छम छम' गाण्यासाठी किती पैसे मिळाले? म्हणाली, 'केदार शिंदेने...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.