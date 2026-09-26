Premier

रंगीत दगडाचा खजिना, बंद गेटमागचं जग अन् स्ट्रॉबेरीच्या शेतातलं बुजगावणं; 'चिकिझिंग'चं पहिलं पोस्टर प्रदर्शित

chikizing-marathi-movie-first-poster-released : श्रीमंत निवासी शाळेच्या बंद गेटमागचं जग पाहून भारावतो 'चिक्या'; 'चिकिझिंग'च्या पोस्टरने निर्माण केली उत्सुकता.
chikizing

chikizing

esakal

Payal Naik
Updated on

बालपण म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद शोधणं… एखादा रंगीत दगड म्हणजे खजिना, एखादी काठी म्हणजे जादूची कांडी आणि एका बंद दरवाजापलीकडचं जग म्हणजे एक मोठं स्वप्न! याच निरागस बालविश्वाची, स्वप्नांची आणि जिद्दीची हळुवार गोष्ट सांगणाऱ्या ‘चिकिझिंग’ या आगामी मराठी चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर आज प्रदर्शित करण्यात आलं. त्यासोबतच हा चित्रपट यंदाच्या दिवाळीत, १२ नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. एका हिलस्टेशनच्या पार्श्वभूमीवर घडणारी ‘चिकिझिंग’ची कथा आहे, गरिबीच्या परिस्थितीत वाढणाऱ्या एका चुणचुणीत, स्वप्नाळू आणि खोडकर मुलाची.

Loading content, please wait...
marathi actor
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com