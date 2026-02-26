नाहीतर ३० मिनिटात घरी माणसं येतील... बिल भरण्यासाठी चिन्मय मांडलेकरला फ्रॉड कॉल; नेमकं प्रकरण काय?

सध्याच्या डिजिटल युगात आपण अनेक घटना ऐकतो ज्यात ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकार खूप मोठ्या प्रमाणावर घडतात. पैसे मिळवण्यासाठी हे चोरटे खोट्या लिंक आणि कॉलचा आधार घेतात. ओटीपी पाठवणं लिंक वर क्लिक करणं यातून अनेक जण फसवले गेले आहेत. तुमचं बिल भरलेलं नाही लवकर भरा, या लिंकवर क्लिक करा असे कॉल अनेकांना येत असतात. डिजिटल अरेस्ट ऐकताच अनेकांना धडकी भरते पण असं काही खरं नसतं हे समोरच्याला ठाऊक नसतं. असाच एक कॉल चिन्मय मांडलेकरच्या पत्नीला आला होता. अभिनेत्याने एक पोस्ट करत याबद्दल माहिती दिली आहे. .चिन्मयच्या पत्नीला तुम्ही गॅसचं बिल भरलेलं नाही लगेच भरा असा मेसेज आला होता. त्यानंतर कॉलदेखील आला.समोरील व्यक्तीने तुम्ही जानेवारी महिन्याचं 1068 रुपये बिल भरलं नाहीये असं सांगितलं. तुमचे बिल अपडेट दिसत नाही. व्हॉटस् अपला पाठवलेली फाइल डाऊनलोड करा. जर वेळेत पैसे भरले नाही तर पुढच्या 30 मिनिटांत आमची माणसं येऊन तुमचं कनेक्शन कट करतील. असं तो माणूस म्हणतो. मात्र हा कॉल खोटा असल्याचं चिन्मयच्या पत्नीला लक्षात येतं. त्यामुळे तीदेखील त्याची फिरकी घेते. .मला कोणताच मेसेज आलेला नाही. कनेक्शन कट करायला जी माणसं येणार आहेत त्यांनी पहिलं येऊन मला भेटा असं ती चिन्मयची पत्नी समोरच्याला सांगते. तिच्या अशा वागण्याने समोरचा व्यक्ती थोडासा घाबरतो. हा व्हिडिओ सगळ्यांना सतर्क करण्यासाठी आहे असं चिन्मयने या पोस्टमध्ये म्हंटलंय. त्याने सगळ्यांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलंय. चिन्मयबद्दल बोलायचं तर त्याने झी मराठीवरील 'तू तिथे मी' मधून प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. तर 'पावन खिंड', 'फत्तेशिखस्त', 'शेर शिवराज', 'सुभेदार', 'फर्जंद' यांसारख्या चित्रपटात त्याने छत्रपतींची भूमिका साकारली आहे. .आमच्यामध्ये वाद आहेत... भावासोबतच्या नात्यामधील तणावावर पहिल्यांदाच बोलला अजिंक्य देव; म्हणाला- एक भाऊ म्हणून ... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.