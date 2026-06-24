‘गव्हर्नर माझ्यासाठी...’ मनोज बाजपेयींसोबतच्या अनुभवावर चिन्मय मांडलेकरची खास पोस्ट; फोटो व्हायरल!

‘गव्हर्नर: द सायलेंट सेव्हियर’साठी चिन्मय मांडलेकर आणि मनोज बाजपेयी दुसऱ्यांदा एकत्र आले आहेत. चित्रपट सध्या यशस्वीरित्या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत असून प्रेक्षकांकडून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर चिन्मय यांनी सेटवरील काही खास छायाचित्रे शेअर करत मनोज बाजपेयी यांचे आभार मानले. .त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, “गव्हर्नर हा माझ्यासाठी अत्यंत समाधानकारक अनुभव होता. मनोजजी, पुन्हा एकदा माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. चित्रपट अजूनही चित्रपटगृहांमध्ये सुरू आहे. ज्यांनी अद्याप पाहिला नसेल त्यांनी नक्की पाहावा.” याआधी चिन्मय मांडलेकर आणि मनोज बाजपेयी यांची जोडी ‘इन्स्पेक्टर झेंडे’मध्ये एकत्र दिसली होती. त्या चित्रपटाला प्रेक्षकांसह समीक्षकांनीही भरभरून दाद दिली होती. आता ‘गव्हर्नर’च्या माध्यमातून या जोडीने वास्तव घटनांवर आधारित आणखी एक राजकीय थ्रिलर प्रेक्षकांसमोर आणला आहे. .चित्रपटाला मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद आणि प्रेक्षकांमधील चांगली चर्चा हे सिद्ध करत आहे की चिन्मय मांडलेकर आणि मनोज बाजपेयी यांची दिग्दर्शक-अभिनेता जोडी प्रभावी आणि आशयघन कथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यात सातत्याने यशस्वी ठरत आहे..ओंकार भोजनेच्या गाजलेल्या स्कीटवर विद्या बालन फिदा; स्वतः बनवला रील, व्हिडिओ पाहून नेटकरी खुश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.