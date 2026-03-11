Marathi Cinema Loss : फुलवंती, सरदार हंबीरराव मोहिते, रामायण चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफर तन्मय वनमाळी काळाच्या पडद्याआड

उत्तम मराठी चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यात छायाचित्रकार (सिनेमॅटोग्राफर) यांची मोठी भूमिका असते. आपल्या कलेच्या आणि मेहनतीच्या जोरावर तन्मय वनमाळीने या क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली होती. नामवंत सिनेमॅटोग्राफर महेश लिमये यांच्यासोबत काम करत त्याने अनेक मोठ्या आणि गाजलेल्या चित्रपटांच्या छायाचित्रणात महत्त्वाचा वाटा उचलला. मात्र, अवघ्या ३१ व्या वर्षी त्याने जगाचा निरोप घेतल्याने चित्रपटसृष्टीत हळहळ व्यक्त होत आहे..तन्मयने आजवर फुलवंती, सरदार हंबीरराव मोहिते आणि मुळशी पॅटर्न यांसारख्या नावाजलेल्या चित्रपटांसाठी सिनेमॅटोग्राफर म्हणून काम केले होते. मराठी चित्रपटांबरोबरच त्यांनी हिंदी चित्रपटांसाठीही काम केले आहे. तन्मय हे ज्येष्ठ सिनेमॅटोग्राफर महेश लिमये यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत होते..Chhatrapati Sambhajinagar News : आव्हान असले तरी भविष्यकाळ आशादायक; ‘मराठी चित्रपटांचा बदलता चेहरा’ विषयावरील परिसंवादात व्यक्त झाला सूर.त्यांच्या निधनामुळे मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत हळहळ व्यक्त होत आहे. अनेक मोठे दिग्दर्शक तन्मयच्या कामाचे नेहमी कौतुक करत होते. मराठी चित्रपटांमध्ये काम करत असताना तन्मयने हिंदीतील दबंग 2, गंगुबाई काठियावाडी, हिरामंडी आणि बाजीराव मस्तानी यांसारख्या गाजलेल्या प्रोजेक्ट्समध्येही काम केले होते..कमी वयातच त्याची कामावर उत्तम पकड होती. सिनेमॅटोग्राफर म्हणून त्याने चित्रपटांतील अनेक दृश्ये अत्यंत सुंदर पद्धतीने कॅमेऱ्यात टिपली आहेत. नितेश तिवारी यांच्या आगामी ‘रामायण’ या बिग बजेट चित्रपटासाठीही तन्मयने काम केले होते..Movie Review: माय मराठीचा प्रभावी जागर; 'क्रांतिज्योती विद्यालय- मराठी माध्यम'.तन्मयच्या ज्ञानामुळे अगदी छोट्यातले छोटे दृश्यही कॅमेऱ्यात अत्यंत सर्जनशीलतेने कसे टिपायचे, ही कला त्याने आत्मसात केली होती. आपल्या कलेच्या आणि कल्पकतेच्या जोरावर तो मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण करत होता..त्यांच्या निधनामुळे चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. तन्मयच्या निधनाची बातमी कळताच अनेकांनी त्यांना आदरांजली वाहिली. त्यांचे गुरु महेश लिमये यांनीही समाजमाध्यमांवर भावना व्यक्त करत म्हटले, “खूप वाईट वाटत आहे… तन्मय, खूप आठवण येत राहील बाळा.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.