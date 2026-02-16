नव्या मालिकेची नवी सुरुवात! 'लक्ष्मीनिवास' फेम अभिनेत्री साकारतेय मुख्य भूमिका; सोबतीला आहेत हे कलाकार; प्रोमो व्हायरल

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नव्या मालिका सुरू झाल्या. या मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीसही उतरल्या. आता पुन्हा एकदा एक नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका कलर्स मराठीवर सुरू होणार आहे. सोबतच यात 'लक्ष्मीनिवास' मालिकेतील अभिनेत्री मुख्य भूमिकेत आहे. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आलाय. हा प्रोमो पाहून नेटकरी कलर्स मराठीचं कौतुक करत आहेत. .कलर्स मराठी सध्या 'बिग बॉस मराठी ६' मुळे चर्चेत आहे. अशातच कलर्सने एका नव्या मालिकेची घोषणा केलीये. या मालिकेचं नाव आहे 'जिंकून घेईन मी सारं!' . नुकताच या मालिकेचा प्रोमो शेअर करण्यात आलाय. यात मुख्य भूमिकेत अभिनेत्री जान्हवी तांबट दिसतेय. जान्हवी यापूर्वी ;लक्ष्मी निवास' मध्ये झळकली होती. भावनाच्या आधी ज्या मुलीसोबत सिद्धूचं लग्न ठरलं असतं त्या मुलीची भूमिका जान्हवीने केलेली. त्यानंतर ती 'अबोल प्रीतीची गजब कहाणी' मध्येही झळकली. आता जान्हवी 'या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. .तर तिच्यासोबत या मालिकेत ज्येष्ठ अभिनेत्री भरती आचरेकर आहेत. शिवाय मालिकेत अमित रेखी आणि संचित चौधरी नायकाच्या भूमिकेत आहेत. तर 'प्रेमास रंग यावे' या मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता फडके खलनायिकेच्या भूमिकेत आई. इतकंच नाही तर 'ठरलं तर मग' मधील कुसुम ताई देखील मालिकेत खानायिकेच्या भूमिकेत आहेत. आता ही मालिका नेमकी कधी सुरू होणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. मात्र कलर्स मराठीची ही मालिका 'नामाने युवरानी' या कन्नड मालिकेचा रिमेक आहे. त्यामुळे आता ही मालिका कशी असणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक आतुर आहेत. .आता दुसऱ्यांदा बांधली लग्नगाठ पण का मोडलेला अपूर्वा नेमळेकरचा संसार; म्हणाली- ज्याच्यावर विश्वास ठेवला त्याने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.