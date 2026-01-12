'बिग बॉस मराठी ६'च्या रणधुमाळीत कलर्स मराठीने केली नव्या मालिकेची घोषणा; 'या' हिंदी मालिकेची आहे कॉपी; प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी ओळखलं

छोट्या पडद्यावर नुकतंच 'बिग बॉस मराठी ६' चं दार उघडलंय. कलर्स मराठीवरील बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित असा हा कार्यक्रम नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. काल ११ जानेवारी रोजी या कार्यक्रमाचा प्रीमिअर पार पडला. अशातच या प्रिमिअरदरम्यानच कलर्स मराठीने आणखी एक डाव टाकलाय. 'बिग बॉस मराठी ६'चा प्रीमिअर सुरू असतानाच कलर्स वाहिनीने त्यांच्या आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा केलीये. वाहिनीने या नव्या मालिकेचा प्रोमोदेखील शेअर केलाय. जो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. .कलर्स मराठीवर 'बिग बॉस मराठी ६' सुरू होताच आता आणखी एक नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. या मालिकेचं नाव आहे 'मोहिनी'. या मालिकेत कोणकोणते कलाकार दिसणार हे गुलदस्त्यात असलं तरी वाहिनीने इंस्टाग्रामवर मालिकेचा एआय प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान सेटवरच एका स्त्रीची प्रसूती होत असल्याचं दाखवण्यात आलंय. तिला मुलगी होते. मात्र ती मुलगी रडत नाही. मात्र जेव्हा तिच्या अंगावर स्पॉटलाइट पडते तेव्हा मात्र ती रडते. यावरून ती मुलगी अभिनेत्री होणार असं इतर स्त्रिया म्हणतात..या मालिकेचा आहे रिमेक हा प्रोमो शेअर करताना वाहिनीने लिहिलं, 'सेटवर जन्मली, प्रकाशात निखरली...जन्मत:च चंदेरी पडद्यावर झळकणं तिच्या नशिबी आलं! येतेय नवी गोष्ट ‘मोहिनी’ लवकरच...' आता या मालिकेत मुख्य भूमिका कोण साकारणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. कारण ही मालिका गाजलेली हिंदी सिरीयल 'मधुबाला' ची रिमेक आहे. या मालिकेत अभिनेत्री दृष्टी धामी हिने मुख्य भूमिका साकारली होती. आता तिची भूमिका कोण साकारणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. .Bigg Boss Marathi 6: ९० दिवस, १७ स्पर्धक; पाहा 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरातील स्पर्धकांची यादी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.