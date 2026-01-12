Premier

'बिग बॉस मराठी ६'च्या रणधुमाळीत कलर्स मराठीने केली नव्या मालिकेची घोषणा; 'या' हिंदी मालिकेची आहे कॉपी; प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी ओळखलं

COLORS MARATHI NEW SERIAL: 'बिग बॉस मराठी ६' च्या प्रीमिअरदरम्यान कलर्स मराठीने आणखी एका मालिकेची घोषणा केलीये. ज्याचा प्रोमो सध्या चर्चेत आहे.
छोट्या पडद्यावर नुकतंच 'बिग बॉस मराठी ६' चं दार उघडलंय. कलर्स मराठीवरील बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित असा हा कार्यक्रम नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. काल ११ जानेवारी रोजी या कार्यक्रमाचा प्रीमिअर पार पडला. अशातच या प्रिमिअरदरम्यानच कलर्स मराठीने आणखी एक डाव टाकलाय. 'बिग बॉस मराठी ६'चा प्रीमिअर सुरू असतानाच कलर्स वाहिनीने त्यांच्या आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा केलीये. वाहिनीने या नव्या मालिकेचा प्रोमोदेखील शेअर केलाय. जो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

