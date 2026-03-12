ठरलं! या दिवशी भेटीला येतेय 'मोहिनी'; कलर्स मराठीवर 'ही' गाजलेली मालिका होणार बंद? प्रेक्षक नाराज

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात स्टार प्रवाह आणि झी मराठी या वाहिन्यांवर सुरू झालेल्या नव्या मालिकांना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. त्या पाठोपाठ कलर्स मराठीनेदेखील दोन नव्या मालिकेची घोषणा केलीये. सध्या कलर्सवर ''बिग बॉस मराठी' चा ६ वा सीझन सुरू आहे. मात्र या सीझनला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाहीये. त्यामुळेच वाहिनीने नव्या मालिकांची घोषणा केलीये. आता नव्या मालिकेसाठी एक मालिका बंद होणार असल्याचं बोललं जातंय. .कलर्स मराठीवर 'जिंकून घेईन मी सारं' ही मालिका १६ मार्च पासून सुरू होतेय. तर तिच्या पाठोपाठ 'मोहिनी' या मालिकेचीही घोषणा करण्यात आली होती. आता या मालिकेची तारीख आणि वेळ समोर आलीये. ‘मोहिनी’ मालिका ‘कलर्स हिंदी’वर गाजलेल्या ‘मधुबाला’ मालिकेचा रिमेक असल्याचं नेटकरी म्हणत आहेत. समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये “स्वाभिमान आणि अहंकाराच्या या लढाईत नेमकं कोण जिंकणार?” मोहिनी की RK? हा अनोखा संघर्ष या मालिकेतून प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार असल्याचं दिसतंय. .कुठली मालिका घेणार निरोप?‘मोहिनी’ मालिका २३ मार्चपासून संध्याकाळी ७:३० वाजता प्रसारित केली जाईल. सध्या या वेळेत 'जय जय स्वामी समर्थ' ही मालिका सुरू आहे. यामध्ये सध्या महानिर्वाणाचा भावपूर्ण अध्याय दाखवला जात आहे. त्यामुळे लवकरच ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेईल असं म्हटलं जात आहे. मात्र याबद्दल कलर्स मराठीकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र 'मोहिनी' मालिका ७. ३० वाजता प्रदर्शित होणार असल्याने आता 'स्वामी समर्थांची मालिका बंद होणार असं सांगण्यात येतंय. मात्र यामुळे स्वामींचे भक्त नाराज आहेत. .स्टार प्रवाहवरची 'ही' नायिका आहे तेजश्री प्रधानची बेस्ट फ्रेंड; शेअर केला फोटो; म्हणाली, 'ती माझी सपोर्ट सिस्टीम...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.