टीआरपीसाठी कलर्स मराठीची नवी शक्कल; भेटीला येतोय नवीन कार्यक्रम, दिसणार एकापेक्षा एक भारी अभिनेत्री, नाव वाचलंत का?

Colors Marathi New Serial: कलर्स मराठीवर आता एक नवी मालिका पाहायला मिळणार आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर कलर्सने नव्या मालिकेची घोषणा केलीये.
Payal Naik
छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतात. तर काही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेतात. मात्र या मालिकांचा सगळं खेळ हा टीआरपीवर अवलंबून असतो. नवीन मालिका आणि रिऍलिटी शो यामुळे वाहिनीच्या टीआरपीमध्ये चांगलाचा फरक पडतो. जर हे कार्यक्रम हिट ठरले तर वाहिनीला त्याचा फायदा होतो. त्यामुळे नवीन नवीन मालिका दाखवण्याकडे प्रेक्षकांचा कल असतो. आता कलर्स मराठीने देखील अशाच एका नव्या मालिकेची घोषणा केली आहे. या कार्यक्रमात अनेक मोठया अभिनेत्री दिसणार आहेत. या नव्या कार्यक्रमाचा प्रोमोदेखील सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतोय.

