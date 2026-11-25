रहस्य, अनपेक्षित घटना आणि माणसांच्या आयुष्यात दडलेल्या गोष्टी यांची सांगड घालणाऱ्या हिंदी ZEE5 ने आपल्या आगामी चित्रपटाची घोषणा केली आहे. ‘डाळिंब’ असं या सायकोलॉजिकल थ्रिलरचं नाव असून नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. जितेंद्र कुमार आणि प्रिया बापट यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात प्रेक्षकांना रहस्याचा वेध घेणारा वेगळाच अनुभव मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, जितेंद्र कुमार एका वेगळ्या भूमिकेत दिसणार असून प्रिया बापट पोलीस अधिकाऱ्याची व्यक्तिरेखा साकारणार आहे. हा चित्रपट ४ डिसेंबर २०२६ रोजी केवळ हिंदी ZEE5 वर प्रदर्शित होणार आहे..नेमकी काय आहे ‘डाळिंब’ची कथा?मुंबईच्या उपनगरातील मध्यमवर्गीय परिसरात घडणाऱ्या या चित्रपटाची गोष्ट दोन वेगवेगळ्या घटनांभोवती फिरते. एकीकडे एक मूल बेपत्ता झालं आहे, तर दुसरीकडे मानसिक रुग्णालयातून एक व्यक्ती पळून गेली आहे. या दोन्ही घटनांचा शोध घेताना तपासाची दिशा सतत बदलत जाते. सुरुवातीला साध्या वाटणाऱ्या या प्रकरणांमागे अनेक गुंतागुंतीची रहस्यं दडलेली असल्याचं हळूहळू समोर येतं.परिचित वाटणाऱ्या वस्त्या, शेजारीपाजारी राहणारी माणसं आणि नेहमीसारखं दिसणारं दैनंदिन आयुष्य यांच्यामागे किती अनपेक्षित गोष्टी लपलेल्या असू शकतात, याचा शोध हा चित्रपट घेतो. तपास पुढे सरकत असताना पात्रांचे स्वभाव, त्यांची नाती आणि त्यांच्याबद्दलच्या समजुती बदलत जातात. भीती, प्रेम, विरह आणि अनिश्चितता अशा भावनांची गुंफण या कथेत पाहायला मिळणार आहे. ट्रेलरमध्ये या चित्रपटातील तणावपूर्ण वातावरणाची झलक दिसते. केवळ गुन्ह्याचा उलगडा करण्यापुरती ही कथा मर्यादित नसून त्यामागील मानवी भावविश्वही मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..कलाकार काय म्हणाले?जितेंद्र कुमार यांना या चित्रपटाकडे आकर्षित करणारी बाब म्हणजे त्याची वेगळी संकल्पना आणि कथेत दडलेले अनेक पदर. प्रत्येक प्रसंगानंतर प्रेक्षकांच्या मनात नवे प्रश्न निर्माण होतील, अशा प्रकारे कथा पुढे जाते, असं त्यांनी सांगितलं. आपल्या व्यक्तिरेखेमधील भावनिक गुंतागुंत आणि रहस्याचा भाग साकारताना वेगळा अनुभव मिळाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. प्रिया बापट आणि संपूर्ण टीमसोबत काम करण्याचा अनुभव आनंददायी असल्याचं सांगत त्यांनी चित्रपटाबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली. या चित्रपटाची निर्मिती एलिप्सिस एंटरटेनमेंटने केली आहे. आता ट्रेलरनंतर प्रेक्षकांना या दोन्ही रहस्यांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे आणि त्यामागचं सत्य काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता लागली आहे. ‘डाळिंब’ ४ डिसेंबर २०२६ रोजी केवळ हिंदी ZEE5 वर प्रदर्शित होणार आहे..तू मला तुझा प्रतिस्पर्धी समजतोस पण एक लक्षात ठेव... लाडक्या लेकाच्या वाढदिवशी रितेश देशमुखची भावनिक पोस्ट; म्हणतो- तुला कधीच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.