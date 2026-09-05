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दहीहंडीच्या मंचावर सेलिब्रिटींची चांदी! काही मिनिटांच्या हजेरीसाठी किती पैसे घेतात कलाकार? अनेकांचा वर्षाचा पगारही पडेल कमी

HOW MUCH ACTORS CHARGED FOR ATTAINED DAHI HANDI CELEBRATION: दहीहंडीच्या कार्यक्रमात आपल्याला अनेक कलाकार दिसतात. मात्र काही मिनिटांच्या त्या परफॉर्मन्ससाठी हे कलाकार किती पैसे घेतात ठाऊक आहे का?
ACTORS FEES FOR DAHIHANDI CELEBRATION

ACTORS FEES FOR DAHIHANDI CELEBRATION

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

FEES OF ACTORS FOR DAHI HANDI CELEBRATION: कृष्णाच्या जन्माचा उत्सव साजरा करायचा म्हणजे दहीहंडी साजरी करायची. थरावर थर रचून गोविंदा एकमेकांच्या साथीने उंचावर लटकवलेली हंडी फोडतात. यापूर्वी साधेपणाने गल्लोगल्लीत होणाऱ्या या उत्सवाला आता स्पर्धेचं स्वरूप आलं आहे. तुझा कार्यक्रम मोठा की माझा कार्यक्रम मोठा अशी स्पर्धा ठाणे मुंबईत सर्रास पाहायला मिळते. ठाणे, मुंबईतील अनेक दहीहंडी हे राजकीय नेते भरवताना दिसतात. कोट्यवधींची बक्षिसेदेखील दिली जातात. मात्र यासोबत अशा कार्यक्रमाचं आणखी एक आकर्षण असतं ते म्हणजे सिनेकलाकारांची हजेरी. मात्र या कार्यक्रमासाठी कलाकार किती पैसे घेतात तुम्हाला ठाऊक आहे का?

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