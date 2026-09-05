दहीहंडीच्या मंचावर सेलिब्रिटींची चांदी! काही मिनिटांच्या हजेरीसाठी किती पैसे घेतात कलाकार? अनेकांचा वर्षाचा पगारही पडेल कमी

FEES OF ACTORS FOR DAHI HANDI CELEBRATION: कृष्णाच्या जन्माचा उत्सव साजरा करायचा म्हणजे दहीहंडी साजरी करायची. थरावर थर रचून गोविंदा एकमेकांच्या साथीने उंचावर लटकवलेली हंडी फोडतात. यापूर्वी साधेपणाने गल्लोगल्लीत होणाऱ्या या उत्सवाला आता स्पर्धेचं स्वरूप आलं आहे. तुझा कार्यक्रम मोठा की माझा कार्यक्रम मोठा अशी स्पर्धा ठाणे मुंबईत सर्रास पाहायला मिळते. ठाणे, मुंबईतील अनेक दहीहंडी हे राजकीय नेते भरवताना दिसतात. कोट्यवधींची बक्षिसेदेखील दिली जातात. मात्र यासोबत अशा कार्यक्रमाचं आणखी एक आकर्षण असतं ते म्हणजे सिनेकलाकारांची हजेरी. मात्र या कार्यक्रमासाठी कलाकार किती पैसे घेतात तुम्हाला ठाऊक आहे का? .दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला अनेक मराठी आणि हिंदी कलाकारांना मागणी असते. अगदी महिनाभरापूर्वीपासूनच याची तयारी सुरू होते. त्यात कोणता सेलेब्रिटी उपलब्ध आहे आणि कोणता नाही हे पाहिलं जातं. शिवाय त्यांच्या मानधनाचा मुद्दाही समोर असतो. कलाकारांशिवाय लावणी कलाकारांनाही मोठी मागणी असते. त्यात गौतमी पाटीलसारख्या नृत्यांगनेला तर प्रचंड मागणी असते. मात्र या १० ते १५ मिनिटांच्या हजेरीसाठी हे कलाकार किती मानधन घेतात ठाऊक आहे का? दहीहंडीच्या मंचावर जाऊन अभिवादन करणं आणि एखादं नृत्य करणं यासाठी वेगवेगळं मानधन घेतलं जातं. .केवळ मंचावर जाऊन अभिवादन करण्यासाठी हे कलाकार १ ते ५ लाखांपर्यंत मानधन घेतात. मात्र ती कलाकार तितकी लोकप्रिय असायला हवी. जर तो किंवा ती कलाकार नवोदित असेल तर ते २० ते ८० हजारांपर्यंत मानधन घेतात. जर मंचावर नृत्य सादर करायचं असेल तर हा आकडा तब्बल ५ लाखांपर्यंत जातं. मंचावर लाइव्ह गाणी गाण्यासाठी कलाकार ५० हजारांपासून दोन लाखांपर्यंत फी घेतात. एकाच दिवशी ४ ते ५ ठिकाणी हे कलाकार हजेरी लावताना दिसतात. त्यामुळे एका दिवसात त्यांची चांगली कमाई होते. त्यातही गौतमी पाटील इतर दिवशीच्या कार्यक्रमांसाठीच लाखांपेक्षा जास्त मानधन घेते. त्यामुळे दहीहंडीच्या दिवशी तिच्या मानधनात आणखी वाढ होते. .कधीकधी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरना देखील अशा कार्यक्रमांना बोलवलं जातं. हे इन्फ्लुएन्सर २५,००० ते १ लाख रुपये इतकं मानधन घेतात. एकूणच आजचा दिवस हा कलाकारांचा कमाईचा दिवस असतो. .लग्न दोन कुटुंबाचं एकत्र येणं नाही फक्त दोघांचं कारण... लग्नाविषयी स्पष्टच म्हणाली केतकी माटेगावकर; म्हणते- ते दोघेच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.