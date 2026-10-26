Daler Mehndi Row: दलेर मेहंदी प्रकरणात नवा ट्विस्ट; आधी आक्षेप अन् आता माफीनामा! मिका सिंगचा मोठा खुलासा

New Delhi: उत्तराखंडमध्ये नवरात्रीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मद्य प्राशन करून प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेहंदी यांनी गायन केल्याचा आरोप झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. यावेळी उत्तराखंड सरकारमधील मंत्री सुबोध उनियाल यांनी स्टेजवर येत दलेर यांना कार्यक्रम थांबविण्यास सांगितले होते. दलेर यांचा भाऊ आणि गायक मिका सिंगने याप्रकरणी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. आता या प्रकरणात आणखी एक ट्वीस्ट आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Daler Mehandi : भर मंचावर दलेर मेहंदींना मंत्र्यांनी फटकारले! Viral Video नंतर मुख्यमंत्र्यांची मध्यस्थी; मीका सिंह यांची माफीची मागणी.उत्तराखंडमध्ये नवरात्रीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मद्य प्राशन करून प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेहंदी यांनी गायन केल्याचा आरोप झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. यावेळी उत्तराखंड सरकारमधील मंत्री सुबोध उनियाल यांनी स्टेजवर येत दलेर यांना कार्यक्रम थांबविण्यास सांगितले होते. दलेर यांचा भाऊ आणि गायक मिका सिंगने याप्रकरणी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. आता या प्रकरणात आणखी एक ट्वीस्ट आला आहे..Daler Mehndi: 'मद्य पिऊन गाऊ नका..!' उत्तराखंडच्या मंत्र्यांनी दलेर मेहंदी यांना मंचावरच विचारला जाब.दलेर मेहंदी आणि वाद हे समिकरण काही नवे नाही. उत्तराखंडातील एका कार्यक्रमात मद्य प्राशन करून गायन केल्याचा आरोप मेहंदी यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी झाला होता. त्यानंतर या प्रकरणी अनेक प्रतिक्रिया समोर आल्या होता. दलेर यांचा भाऊ मिका सिंगने तर ही घटना खरी असेल तर मी थेट गायन सोडून देईन, असे आव्हानच दिले होते. तर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता मिका सिंगने महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. मिकाच्या टीमकडून या प्रकरणी एका खुलासा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे..स्वत: मंत्री महोदयांनी दलेर यांना फोन करून माफी मागितल्याचा दावा मिका सिंगच्या टीमने केला आहे. मंत्री उनियाल यांनी दलेर यांच्याशी फोनवरून संवाद साधत माफी मागितल्याचे स्पष्ट करत आम्ही या माफीनाम्याचे स्वागत करतो असे म्हटले आहे. कलाकारांच्या प्रतिष्ठेचा मान राखत त्यांच्या सन्मानाचा आदर करणे महत्त्वाचे असल्याचेही म्हटले आहे..मिका सिंगच्या टीमने एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, संबंधित घटनेबद्दल मंत्री उनियाल यांनी दलेर मेहंदी यांची दूरध्वनीवरून माफी मागितली. दलेर मेहंदी हे संगीत क्षेत्रातील ज्येष्ठ कलाकार असून, त्यांनी या क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे. प्रत्येक कलाकाराला सन्मानाने वागवले जाणे आवश्यक आहे. या वादावर आता पडदा पडावा आणि सर्वांनी परस्परांचा आदर करत पुढे जावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर दलेर यांच्या संदर्भातील या वादाला पूर्णविराम मिळतो का याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे..नेमका वाद काय होता?उत्तराखंडमधील टिहरी गढवाल परिसरात झालेल्या सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी पर्यटन आणि विकास उत्सवात दलेर मेहंदी यांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मंत्री उनियाल यांनी मंचावर येत दलेर मेहंदी यांच्यावर आक्षेप घेतला. ते मद्याच्या प्रभावाखाली असल्याचा आणि प्रत्यक्ष गाण्याऐवजी लिप-सिंक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांत व्हायरल झाल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.