Dashami Movie Review: रहस्य, टर्न-ट्विस्ट आणि स्त्रीशक्तीचा हुंकार! मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘दशमी’ चित्रपटात काय जमलं, काय खटकलं?

अन्याय आणि अत्याचाराविरुद्ध जिद्दीने उभी राहणाऱ्या एका तरुणीचा संघर्ष म्हणजे ‘दशमी’ हा चित्रपट. योगेश भोसले दिग्दर्शित या चित्रपटात एका मुलीच्या स्वप्नांचा, तिच्यावर ओढवलेल्या संकटांचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचा वेध घेण्यात आला आहे. कौटुंबिक भावविश्वाला रहस्याची जोड देत ही कथा पुढे सरकते. प्रभाकर देसाई (मकरंद अनासपुरे) हा एका रुग्णालयात वॉर्डबॉय म्हणून काम करणारा मध्यमवर्गीय माणूस. मिळणाऱ्या मर्यादित पगारात कुटुंबाचा गाडा चालवताना त्याची धडपड सुरू असते, मात्र त्याच्या मुलीला लक्ष्मीला (गौरी इंगवले) डॉक्टर बनवण्याचे त्याचे स्वप्न आहे. लक्ष्मीलाही शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं असतं. तिचं वासू (राज कुंदन) या तरुणावर प्रेम असते, पण आयुष्याला वेगळे वळण देणाऱ्या काही घटना घडतात आणि लक्ष्मीच्या आयुष्यात मोठे संकट उभे राहते. .त्यानंतर कोणता तपास सुरू होतो, त्यातून कोणते धागेदोरे पोलिसांसमोर येतात. पोलिस या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, यासाठी चित्रपट पाहावा लागेल. दिग्दर्शक योगेश पांडुरंग भोसले यांनी या चित्रपटामध्ये अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या आणि न्यायासाठी मोठ्या जिद्दीने उभे राहणाऱ्या एका तरुणीच्या संघर्षाची कथा मांडली आहे. एका तरुणीवर अत्याचार होतो, पोलिस आपल्या परीने या घटनेचा तपास आणि चौकशी करीत असतात, परंतु या अत्याचाराविरुद्ध ती तरुणी मोठ्या धैर्याने कशी उभी राहते आणि आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा बदला कशी घेते याचे चित्रण या चित्रपटात आहे. .दिग्दर्शकांनी या कथेला चांगलेच टर्न आणि ट्विस्ट दिले आहेत. त्यामुळे चित्रपट उत्कंठावर्धक झाला आहे. अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी प्रभाकर देसाई ही गंभीर वडिलांची भूमिका साकारली आहे. त्यांच्या भूमिकेला भावनिक पैलू अधिक आहेत आणि त्यांनी ते उत्तमरीत्या दर्शविले आहेत. नेहमीच विनोदी ढंगाच्या भूमिका साकारणाऱ्या मकरंद यांनी या गंभीर भूमिकेचा बाज चांगलाच पकडला आहे. गौरी इंगवलेने लक्ष्मी ही भूमिका सहजरीत्या वठविली आहे. तिने भूमिकेचे बेअरिंग छान पकडले आहे. हिची व्यक्तिरेखा स्त्रीशक्ती, आत्मसन्मान आणि अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचे प्रतिनिधित्व करणारी अशी आहे. महेश मांजरेकर, विजय निकम, देवेंद्र गायकवाड, राज कुंदन, योगेश भोसले आणि रवी प्रकाश आदी कलाकारांनी आपापल्या वाट्याला आलेल्या भूमिकांना चांगलाच न्याय दिला आहे..दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील कलाकार रवी प्रकाशने पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेच चांगलीच छाप उमटविली आहे. चित्रपटातील संगीत कथेला साजेसे असेच झाले आहे. चंडिका हो...या गाण्यातील गौरी इंगवलेचा दुर्गा अवतार सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. हे गाणे छान प्रकारे चित्रित करण्यात आले आहे. चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी उत्तम झाली आहे. या रहस्यमय आणि थरारक चित्रपटाला पार्श्वंसंगीताची जोड उत्तम लाभली आहे. तरीही चित्रपटाची गती संथ झाली आहे. काही गोष्टी अतार्किक आहेत, मात्र स्त्री शक्तीला अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्यासाठी नवी ताकद आणि नवी ऊर्जा देणारा हा चित्रपट आहे. रहस्याची उत्तम गुंफण असलेला हा चित्रपट आहे..महाराष्ट्राच्या हास्यजत्रेची माधुरी दीक्षितलाही भुरळ; नम्रता संभेरावसमोर म्हटला लॉलीचा तो फेमस डायलॉग, सगळे पाहताच राहिले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.