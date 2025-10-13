Premier

'चंद्रमुखी' हे गाणं आशिषने नव्हे मी बसवलंय... नृत्य दिग्दर्शिका दीपाली विचारेंनी स्पष्टच सांगितलं; म्हणाल्या, 'त्याने फक्त रील केली आणि...'

CHANDRA SONG CHOREOGRAPHER: लोकप्रिय मराठी दिग्दर्शिका दीपाली विचारे यांनी आशिष पाटील नाही तर आपण 'चंद्रमुखी' हे गाणं दिग्दर्शित केलं होतं असं सांगितलं आहे.
लोकप्रिय मराठी नृत्य दिग्दर्शिका दीपाली विचारे यांनी आजवर अनेक सुपरहिट गाणी दिग्दर्शित केली आहेत. 'एकापेक्षा एक' या रिऍलिटी शोमध्ये आपली खरीखुरी मतं मांडून घराघरात ओळख निर्माण करणाऱ्या दीपाली विचारे यांनी अनेक हिट चित्रपटांसाठी काम केलं आहे. त्यांनी ९० हून अधिक चित्रपटांसाठी आणि असंख्य टीव्ही शो आणि कार्यक्रमांसाठी नृत्यदिग्दर्शन केलं आहे. नुकतीच त्यांनी इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी बॉक्स ऑफिसवर गाजलेला 'चंद्रमुखी' या चित्रपटातील गाणी आशिष पाटील नव्हे तर आपण दिग्दर्शित केल्याचं सांगितलं आहे.

