Premier

'धुरंधर'च्या यशासाठी दीपिका पादुकोणने बनवले खास मोदक! viral video एकदा पाहाच

Ranveer Singh–Deepika Padukone Celebrate Dhurandhar Win: ‘धुरंधर’च्या यशानंतर दीपिका पादुकोणने खास मोदक बनवत रणवीर सिंहसोबत न्यूयॉर्कमध्ये आनंद साजरा केला; हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Ranveer-Deepika Latest Viral Video

Deepika Padukone Makes Special Modaks to Celebrate Dhurandhar’s Success, Video Goes Viral

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Dhurandhar Success Celebration: धुरंधर चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच धुमाकुळ घालत आहे. आणि त्यामुळे रणवीर सिंह रणवीर सिंह सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी दिसत आहे. चित्रपटाच्या यशानंतर रणवीर सध्या न्यूयॉर्कमध्ये असून त्याच्यासोबत दीपिका पादुकोणही आहे. या दरम्यान या दोघांनी प्रसिद्ध भारतीय शेफ विकास खन्नाच्या 'बंगलो' रेस्टॉरंटला खास भेट दिली आणि तिथेच 'धुरंधर’च्या यशाचा आनंद साजरा केलाय.

Loading content, please wait...
Social Media
Ranveer Singh
bollywood
viral
Video
deepika padukone
bollywood actors
bollywood actress
bollywood actor
video viral
Celebrity
modak
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com