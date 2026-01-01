'धुरंधर'च्या यशासाठी दीपिका पादुकोणने बनवले खास मोदक! viral video एकदा पाहाच

Dhurandhar Success Celebration: धुरंधर चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच धुमाकुळ घालत आहे. आणि त्यामुळे रणवीर सिंह रणवीर सिंह सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी दिसत आहे. चित्रपटाच्या यशानंतर रणवीर सध्या न्यूयॉर्कमध्ये असून त्याच्यासोबत दीपिका पादुकोणही आहे. या दरम्यान या दोघांनी प्रसिद्ध भारतीय शेफ विकास खन्नाच्या 'बंगलो' रेस्टॉरंटला खास भेट दिली आणि तिथेच 'धुरंधर’च्या यशाचा आनंद साजरा केलाय..या भेटीचा एक खास व्हिडिओ शेफ विकास खन्नाने आपल्या सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्यात सर्वात आधी तर तुम्हाला धुरंधरचं टायटल ट्रॅक ऐकू येतो. नंतर ‘धुरंधर’च्या टायटल ट्रॅकसह शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडीओमध्ये विकास खन्ना दोघांनाही शांतपणे मोदक कसे बनवायचे ते सांगताना दिसत आहे. दीपिका थोडी संकोचलेली असूनही तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि उत्साह पूर्णपणे खुलून दिसत आहे. पण यावेळी नेहमीसारखा आपला अतिउत्साह कंट्रोल करून रणवीर एका बाजूला उभा असलेला दिसतोय..Doodh Soda: ‘धुरंधर’मुळे व्हायरल झालेलं पाकिस्तानमधील पेय नेमकं काय? जाणून घ्या दूध सोडा कसा बनवायचा.पण सगळ्याचंच लक्ष वेधलं आहे ते दीपिका स्वतः मोदक बनवत होती त्या क्षणाने. एका बाजूला जेव्हा शेफ विकास खन्ना रणवीरला त्याने बनवलेला मोदक भरवत होता तेव्हाच एका बाजूला दीपिका स्वतःहून मोदकाच्या साच्यामध्य सारण भरून मोदक बनवत होती. हा क्षण चाहत्यांना विशेष आवडला आहे..Viral: व्हायरल ठरणारी जपानी हेअर वॉशिंग मेथड नेमकी काय? केसांच्या आरोग्यासाठी कितपत फायदेशीर जाणून घ्या.एवढंच नाही तर, या व्हिडिओसोबत विकास खन्नांनी भावनिक कॅप्शन लिहिलं आहे. “२०२५ चा हा अत्यंत सुंदर शेवट असून, भारताच्या सन्मानार्थ ही एक नवी सुरुवात आहे. टीम बंगलोला रणवीर आणि दीपिकासोबत पहिल्या मोदकाचा उत्सव साजरा करता आला. २०२६ च्या नव्या प्रारंभानिमित्त आज बंगलोमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्याला डाळिंब आणि वेलचीचे खास मोदक चाखायला मिळणार आहेत. जगभर धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘धुरंधर’च्या यशाचा आम्ही उत्सव साजरा करत आहोत,” असं त्यांनी म्हटलं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.