२०२६ मध्ये दीपिका पादुकोणचे बॉक्स ऑफिस गाजवणार? दोन मोठ्या चित्रपटांत अभिनेत्रीची वर्णी, एक किंग खानसोबत अन् दुसरा...

भारतीय चित्रपटसृष्टीत सध्या अभिनेत्री दीपिका पादुकोणची जोरदार चर्चा आहे. गेल्या काही वर्षांत 'पद्मावत', 'जवान' आणि 'कल्की २८९८ एडी' यांसारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमुळे दीपिकाने बॉलिवूडची 'क्वीन' म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. मोठ्या कलाकारांसोबत काम करतानाही ती आपल्या अभिनयाची स्वतंत्र छाप पाडते. आता २०२६ मध्ये येणारे तिचे दोन मोठे चित्रपट तिला पॅन-इंडिया स्टार म्हणून पुन्हा एकदा सिद्ध करणार आहेत. त्यामुळे २०२६ मध्येही दीपिका बॉक्स ऑफिस गाजवणार का याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. .कोणते आहेत हे चित्रपट?दीपिका या वर्षात दोन मोठ्या चित्रपटात दिसणार आहे. यातील पहिला चित्रपट 'किंग' असून, यामध्ये ती सहाव्यांदा शाहरुख खानसोबत स्क्रीन शेअर करताना दिसेल. सध्या या चित्रपटाचे शूटिंग पोलंडमध्ये सुरू असून, या जोडीला पुन्हा एकत्र पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत. दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे दिग्दर्शक अॅटली यांचा सायन्स-फिक्शन अॅक्शन चित्रपट. यामध्ये दीपिका पहिल्यांदाच दाक्षिणात्य सुपरस्टार अल्लू अर्जुनसोबत काम करणार आहे..'जवान'च्या यशानंतर अॅटली यांचा हा चित्रपट भव्य स्वरूपाचा असणार असून, यामुळे भारतीय सिनेमात एक नवा विक्रम प्रस्थापित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दीपिकाच्या या दोन्ही भूमिका तिच्या कारकिर्दीतील आतापर्यंतच्या सर्वात दमदार भूमिका ठरतील अशी चिन्हे आहेत. आगामी वर्षात तिच्या अभिनयाची खोली आणि चित्रपटांची भव्यता प्रेक्षकांसाठी एक अनोखा अनुभव घेऊन येणार आहे.