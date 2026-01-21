Premier

अभिनेत्रीने घेतला 'देवमाणूस' मालिकेचा निरोप; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, 'एका सुरुवातीचा शेवट...'

MARATHI ACTRESS LEAVES DEVMANUS SERIAL: 'देवमाणूस' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली अभिनेत्री आता मालिकेचा निरोप घेणार आहे. तिने तिच्या शेवटच्या सीनचे फोटो शेअर केलेत.
Payal Naik
मालिका आणि टीव्ही हे असं माध्यम आहे जे रातोरात एखाद्याला लोकप्रियतेच्या शिखरावर नेऊन ठेवते. या माध्यमाने अनेकांना प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. सध्या छोट्या पडद्यावर नेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत तर काही जुन्याच मालिका अजूनही टीआरपी मध्ये पहिल्या १० मध्ये ठाण मांडून बसल्यात. अशीच एक मालिका जी प्रेक्षकांची अत्यंत आवडती आहे. ती म्हणजे 'देवमाणूस' सध्या झी मराठीवर 'देवमाणूस' या मालिकेचा मधला अध्याय सुरू आहे. या मालिकेचा प्रेक्षकवर्गही वेगळा आहे. आता या मालिकेतून एका एक्झिट होणार आहे.

