अर्रर्रर्र खतरनाक! 'देवमाणूस' मध्ये मोठा ट्विस्ट; गोपाळला वठणीवर आणायला 'ती' येतेय; कोण आहे ती? नेटकऱ्यांनी ओळखलं...

'देवमाणूस' ही मालिका छोट्या पडद्यावर गाजणाऱ्या मालिकांपैकी एक आहे. ही मालिका गेली अनेक वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. यापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या 'देवमाणूस' या मालिकेचे आतापर्यंत तीन भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेत. आता देवमाणूस मधला अध्याय सुरू आहे. सध्या मालिकेत अनेक ट्विस्ट येताना दिसतायत. मात्र आता मालिकेत आजवरचा सगळ्यात मोठा ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेत एका जुन्या पात्राची पुन्हा एंट्री होणार आहे. हे पात्र ते आहे ज्याचं नाव कायम प्रेक्षकांच्या तोंडावर असतं. कोण आहे ती व्यक्ती? .'देवमाणूस' मध्ये सध्या सुरू असलेल्या ट्रॅकनुसार, लाली आणि गोपाळ यांच्यात पैशांवरून भांडण झालेलं पाहायला मिळालं. लालीने माधुरी व आर्या यांना मारल्यानंतर त्यांच्याकडील पैसे घेऊन ते लपवलेले. गोपाळ तेच पैसे मागत होता मात्र लालीने नकार दिला. त्यामुळे त्याने रागात तिला किडनॅप केलं आणि तिचा छळ केला. लाली कशीबशी त्याच्या तावडीतून निसटली आणि तिच्या खुनाचा आरोप त्याच्यावर आला. न्यायाधीश गोपाळला शिक्षा देणार यापूर्वीच लाली कोर्टात हजर होते आणि साक्ष देते की तिचा मित्र आणि युगंधर वकील यांनी तिला किडनॅप केलेलं. ते दोघेही पुन्हा एकत्र तर येतात मात्र इथेच नवीन पात्राची एंट्री होते. .झी मराठीने 'देवमाणूस' मालिकेचा नवा प्रोमो शेअर केलाय. यात दिसतंय की गोपाळ आणि लाली मंदिरात असताना मागून एक मुलगी येते आणि गोपाळला मिठी मारते. तिने हिरव्या व गुलाबी रंगाचा ड्रेस परिधान केला आहे. वेणी घातली आहे. तिचा चेहरा दिसत नाही. ती पाठमोरी दिसते. मात्र तिला बघून गोपाळला घाम फुटतो. लालीदेखील ही व्यक्ती कोण आहे अशा अविर्भावात तिच्याकडे पाहते. हा प्रोमो शेअर करत झी मराठीने लिहिलंय, 'आता कुठे होत होतं देवमाणसाचं आयुष्य सिंपल(Simple)पण त्याच्या आयुष्यात येतेय….." "त्याला तर लागली तिची चाहुल आणि तुम्हाला?".या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी ही मुलगी दुसरी तिसरी कुणी नसून डिंपल असल्याचं म्हटलं आहे. एकाने लिहिले, "डिंपल परत आली", दुसऱ्या एकाने लिहिले, "डिंपल आहे", एकाने लिहिले, "सावध व्हा. डिंपल परत येत आहे", आणखी एकाने लिहिले, "वाह! डिंपल परत आली", एकाने लिहिले, "मालिका भरकटत चालली होती, म्हणून डिंपलला आणलं", आणखी एकाने लिहिले, "टीआरपी वाढेल". आता ही खरंच डिंपल आहे का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे.