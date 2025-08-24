DHARMENDRA HEMA MALINI
DHARMENDRA HEMA MALINIESAKAL
Premier

जेव्हा हेमा मालिनीला लग्न करून घरी घेऊन आलेले धर्मेंद्र; सवतीला पाहून काय म्हणालेल्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर?

PRAKASH KAUR ON DHARMENDRA HEMA MALINI MARRIAGE: अभिनेते धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनीसोबत दुसरं लग्न केलेलं. मात्र जेव्हा ते हेमा यांना घरी घेऊन आले तेव्हा त्यांच्या पहिल्या पत्नीची काय प्रतिक्रिया होती?
Published on

आपल्या अभिनयासोबतच आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी एक म्हणजे अभिनेते धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी. १९७० मध्ये त्या दोघांची भेट झाली. चार मुलं असूनही धर्मेंद्र यांनी हेमा यांच्याशी लग्न केलं. 'शोले' या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान धर्मेंद्र त्यांच्या प्रेमात पडले. मात्र तेव्हा त्यांचं आधीच एक लग्न झालं होतं. तरीही त्यांनी हेमा यांच्याशी लग्न केलं. पुढे एका मुलाखतीत धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांनी एका मुलाखतीत यासगळ्यावर भाष्य केलं होतं.

