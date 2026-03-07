Dhurandhar 2 Trailer: रहमान डकैत मेला… आता लियारीचा नवा बादशाह कोण? ‘धुरंधर २’ ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंगचा धडाकेबाज इशारा!

प्रेक्षक गेल्या काही दिवसांपासून धुरंधर २ च्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चित्रपट लवकरच थिएटरमध्ये येणार असल्याने निर्मात्यांनी त्याचा ट्रेलर प्रसिद्ध केला आहे. हा 3 मिनिटे २५ सेकंद लांबीचा ट्रेलर इतका जोरदार आहे की, तो पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. रणवीर सिंग याचा उत्साही मूड आणि आक्रमक भूमिका यामुळे ट्रेलर विशेष चर्चेत आला आहे..ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंग पूर्णपणे वेगळ्या लूकमध्ये दिसतात. रहमान डकैतच्या मृत्यूनंतर लियारीचा राजा कोण होणार, असा प्रश्न उपस्थित झालेला असताना ट्रेलरमधून रणवीर सिंग यानीच त्या सिंहासनावर आरूढ झाल्याचे संकेत मिळतात. एका दृश्यात पाकिस्तानातील लोक त्याच्या विजयाचा जल्लोष करताना दाखवले आहेत, तर दुसऱ्या दृश्यात लियारीतील नागरिकांना रणवीरबद्दलचे सत्य कळल्यावर त्यांना धक्का बसलेला दिसतो. रणवीर बदला घेण्याच्या मनोस्थितीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. ट्रेलरमध्ये दुप्पट अॅक्शन आणि दुप्पट तमाशा यामुळे प्रेक्षक थरारून जातील, असे वाटते..संजय दत्तची एक जबरदस्त भूमिकारणवीर सिंग व्यतिरिक्त संजय दत्तची एक जबरदस्त भूमिका ट्रेलरमध्ये झळकते. अर्जुन रामपाल याचा अवतार यापेक्षा अधिक भयावह आणि धोकादायक दिसतो. ट्रेलरमधील एक संवाद विशेष लक्ष वेधून घेतो. “भारत आता पाकिस्तानचे भविष्य ठरवेल,” असा तो संवाद इतका प्रभावी आहे की, तो ऐकल्यावर प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारा येतो. एकूणच ट्रेलरने चित्रपटाची अपेक्षा उंचावली आहे..Dhurandhar Review : रहमान डकैतला महान बनवू नका, तो एक नंबरचा...पाकिस्तानी चाहता भडकला, सांगितलं गँगस्टरचं सत्य.१९ मार्च रोजी धुरंधर २ थिएटरमध्ये प्रदर्शित१९ मार्च रोजी धुरंधर २ थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. त्याच दिवशी यश अभिनीत टॉक्सिक चित्रपट रिलीज होण्याची शक्यता होती. मात्र, मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे टॉक्सिकचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले आहे. आता तो ४ जूनला येईल. त्यामुळे ईदच्या मुहूर्तावर बॉक्स ऑफिसवर कोणताही संघर्ष होणार नाही, ही चांगली बातमी आहे..याची पार्श्वभूमी पाहता पहिला भाग ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला होता. आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटात रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त आणि सारा अली खान यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. प्रेक्षकांनी चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद दिला. तो एक महिन्याहून अधिक काळ थिएटरमध्ये चालला. भारतात त्याने ८३८.५० कोटी तर जगभरात १३०५.३५ कोटींची कमाई केली. आता दुसरा भाग कसा यशस्वी होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Dhurandhar Craze in Pakistan: पाकिस्तानात ‘धुरंधर’ पाहण्याची क्रेझ! बंदी असतानाही लोक कसे पाहतायत चित्रपट? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.