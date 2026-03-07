Premier

Dhurandhar 2 Trailer: रहमान डकैत मेला… आता लियारीचा नवा बादशाह कोण? ‘धुरंधर २’ ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंगचा धडाकेबाज इशारा!

Ranveer Singh Takes Revenge in Dhurandhar 2 Trailer as Lyari’s Power Struggle Begins : रहमान डकैतच्या मृत्यूनंतर लियारीच्या सत्तेसाठी सुरू झालेली रक्तरंजित लढाई; रणवीर सिंग सूडाच्या ज्वालामुखीसारख्या भूमिकेत ट्रेलरमध्ये झळकला.
Dhurandhar 2 Trailer Out: Ranveer Singh Steps Into Lyari’s Power War in Fierce Revenge Mode

Dhurandhar 2 Trailer Out: Ranveer Singh Steps Into Lyari’s Power War in Fierce Revenge Mode

esakal

Sandip Kapde
Updated on

प्रेक्षक गेल्या काही दिवसांपासून धुरंधर २ च्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चित्रपट लवकरच थिएटरमध्ये येणार असल्याने निर्मात्यांनी त्याचा ट्रेलर प्रसिद्ध केला आहे. हा 3 मिनिटे २५ सेकंद लांबीचा ट्रेलर इतका जोरदार आहे की, तो पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. रणवीर सिंग याचा उत्साही मूड आणि आक्रमक भूमिका यामुळे ट्रेलर विशेष चर्चेत आला आहे.

Loading content, please wait...
Ranveer Singh
sanjay datt

Related Stories

No stories found.